Sbarchi senza fine: l'hotspot di Lampedusa è (ancora) al collasso

Lampedusa come un fiume in piena: non si arrestano le ondate di migranti che hanno reso l’isola maggiore delle Pelagie ancora una volta protagonista dei viaggi della speranza. Anche la scorsa notte sono arrivati nuovi barchini con a bordo stranieri. Circa un centinaio. Come ciliegina sulla torta, dopo un weekend in cui sono arrivati più di mille extracomunitari, ecco che si ricomincia con la conta. Sull’Isola non c’è posto, gli spazi sono ristretti: l’hotspot abilitato ad accogliere 95 persone è stato riempito in ogni angolo straripando. Difficile gestire in questo contesto il meccanismo dell’accoglienza. Due gli sbarchi di stanotte: nel primo ne sono approdati 42, fra loro quattro minorenni e undici donne. Al seguito, gli altri 40, avvistati e soccorsi in mare.

A fronte di questi eventi,la prefettura di Agrigento ha predisposto per oggi l’inizio delle operazioni per lo smaltimento dell’hotspot di contrada Imbriacola. Saranno in 180 a lasciare l’isola. In 100 sono stati imbarcati sul traghetto della linea Sansovino e arriveranno in serata a Porto Empedocle. Il loro cammino proseguirà poi alla volta del Cara di Crotone. I rimanenti 80 in serata lasceranno l’Isola a bordo di una motovedetta per essere poi trasferiti al centro d'accoglienza di Caltanissetta. Nonostante i primi trasferimenti la situazione dentro l’hotspot rimane critica con 1.100 ospiti.