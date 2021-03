Era a letto, stava bene Poi quell'urlo straziante" Così è morta a 14 anni

Un urlo straziante poi il suo cuore ha smesso di battere. È morta per cause ancora da accertare Marwa El Ankoud, la quattordicenne di orgini marocchine residente a Possagno, in provincia di Treviso, nella notte tra domenica e lunedì. Stando a quanto si apprende da fonti a vario titolo, potrebbe essere stata stroncata da un'insufficienza cardio-vascolare provocata da un attacco d'asma ma, per averne conferma, bisognerà attendere l'esito degli esami autoptici.

"Un urlo e poi non respirava più"

Quarantaquattro minuti dopo la mezzanotte di domenica 15 marzo Marwa non c'era più. La tragedia si è consumata in via degli Olivi, a Possagno, in provincia di Treviso. A lanciare l'allarme, dapprima ai genitori e poi al 118, è stata la sorella minore che l'ha trovata agonizzante fuori dalla sua stanza. " A mezzanotte era tutto tranquillo - racconta la tredicenne a Il Messaggero - A un certo punto ho sentito un grido fortissimo, mi sono precipitata e c'era mia sorella sul balcone che diceva di non farcela più, che voleva buttarsi e che il dolore era insopportabile. Papà l'ha presa, è caduta per terra senza sensi, è diventata pallida e da quel momento non ha più respirato ". Medici e paramedici del Suem hanno provato a rianimare la 14enne per circa un'ora ma ogni tentativo di strapparla a morte si è rivelato pressoché vano. Marwa non ce l'ha fatta.

I dubbi sul decesso

Stando a quanto raccontano dai genitori, pare che la giovane soffrisse di asma, talvolta anche con episodi acuti, ed è questo il motivo per cui si ritiene che sia stata stroncata da un'insufficienza cardio-vascolare indotta da una crisi respiratoria. Ma i dubbi restano ancora molti, troppi. " All'inizio non capivo, pensavo avesse la solita crisi d'asma - prosegue la sorella - ero pronta a darle le sue medicine. Questa volta, però, è stato diverso. Non c'erano difficoltà respiratorie e anche i medici, che hanno tentato di salvarla, mi hanno detto che potrebbe esserci stato un problema cardiaco ". Ad ogni modo, sarà l'esito dell'autopsia a stabilire e accertare le cause della morte.

Il dolore straziante dei familiari