"Era tutto un gioco". Ma ora Ciro Grillo e gli amici rischiano il processo

La svolta era nell'aria ed è arrivata proprio ieri pomeriggio: la procura di Tempio Pausania ha chiesto il rinvio a giudizio per Ciro Grillo e i suoi tre amici, Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria. Ai quattro sono contestati i fatti avvenuti nelle ore tra il 16 e il 17 luglio 2019 nella villetta a Cala di Volpe: Silvia (nome di fantasia) ha denunciato di essere stata stuprata contro la propria volontà, mentre gli amici genovesi ritengono che la giovane fosse consenziente e partecipe durante i rapporti sessuali. L'udienza preliminare, notificata ieri agli avvocati difensori, si terrà il 25 giugno alle ore 14 davanti alla gup Caterina Interlandi, che sarà chiamata a decidere se mandarli a processo.

Il tentativo di Ciro Grillo

Capitta e Lauria avevano chiesto di essere sentiti di nuovo davanti ai pm di Tempio Pausania, ma alla fine hanno preferito rinunciare una volta venuti a conoscenza che sarebbero stati i carabinieri di Genova a interrogarli. Invece il figlio del garante del Movimento 5 Stelle nei giorni scorsi ha reso delle dichiarazioni spontanee per chiarire alcune circostanze. Stando a quanto appreso e riportato da La Repubblica, Grillo jr - nel tentativo di distinguere la sua posizione - avrebbe tenuto a precisare di non essere lui quello a comparire nelle foto oscene: " Non sono io ad aver fatto quelle cose alla ragazza assopita sul divano, in quel momento io ero andato a dormire ". Un'occasione, aggiunge La Stampa, per ribadire che Silvia " era consenziente ", che " era tutto un gioco " e che " nessuno l'aveva fatta bere ".

L'intenzione delle difese è quella di completare il loro approfondimento sulle "celle" agganciate dai telefonini dei ragazzi. In tal modo si vogliono definire con quanta più precisione possibile i tempi visto che - durante quelle ore - Lauria, Capitta e la ragazza avrebbero lasciato l'abitazione per andare a comprare delle sigarette da un tabaccaio.

Dati social e intercettazioni

Le accuse sono pesantissime: stupro di gruppo " per aver costretto Silvia abusando delle sue condizioni di inferiorità fisica e psicofisica dovuta all'assunzione di alcolici a compiere atti di natura sessuale " e violenza sessuale (contestata solo a Grillo, Capitta e Lauria) per aver " filmato e scattato video e foto a sfondo erotico all'amica Roberta che si trovava in stato di incoscienza perché dormiva ". Un ruolo fondamentale è ricoperto anche da quanto avvenuto nelle chat nei giorni successivi: sono spuntati sms choc in cui si parla di " 3 vs 1 ", in cui si ammette di essere " ubriaco marcio " e di aver " fatto un casino ".