"Lei ubriaca e con la porta socchiusa". E per i giudici non fu stupro

“Era ubriaca e ha lasciato la porta socchiusa, un chiaro invito al ragazzo” . Non c’è stata violenza sessuale per i giudici della Corte d’Appello di Torino e dunque il presunto stupratore è stato assolto in secondo grado, dopo una prima condanna. È la sentenza, che sicuramente farà discutere, relativa a una storia di presunta violenza sessuale accaduta nella città della Mole.

La serata alcolica e quei baci precedenti

La storia su cui i giudici si sono dovuti pronunciare risale all’estate del 2019. I protagonisti sono due ventenni all’epoca dei fatti, amici già da cinque anni, ma tra i quali, per conferma di entrambi, non c’era un rapporto sentimentale ma solo di amicizia. Il ragazzo, durante le varie udienze processuali, ha però detto chiaramente che aveva espresso i propri sentimenti verso l’amica, la quale aveva altrettanto chiaramente espresso l’intenzione di non instaurare alcun rapporto che andasse oltre l’amicizia. Dopo alcuni baci iniziali, a quanto pare, la relazione tra i due era proseguita appunto come tra buoni amici. La denuncia della ragazza arriva in seguito a una serata in un locale di Torino dove i due si ritrovano per un aperitivo. La presunta violenza sessuale avviene in uno dei bagni che si trovano nel cortile interno del locale, dove lui avrebbe usato violenza, strappandole i jeans e abusando di lei. In primo grado i giudici accolgono questa ricostruzione e giudicano colpevole il ragazzo: 2 anni, 2 mesi e 20 giorni, come da richiesta del pm Fabiola D’Errico.

La sentenza ribaltata in secondo grado

Ma nei giorni scorsi ecco il colpo di scena. I giudici della Corte d’Appello ribaltano completamente la sentenza e assolvono il giovane dall’accusa di violenza sessuale. Come riporta il Corriere della Sera la sentenza recita: “Non si può affatto escludere che al ragazzo, la giovane abbia dato delle speranze, facendosi accompagnare in bagno, facendosi sporgere i fazzoletti, tenendo la porta socchiusa, aperture lette certamente dall’imputato come un invito a osare. Invito che l’uomo non si fece ripetere, ma che poi la ragazza non seppe gestire, poiché un po’ sbronza e assalita dal panico” . Per i giudici non ci sono prove della violenza. “L’unico dato indicativo del presunto abuso potrebbe essere considerato la cerniera rotta, ma l’uomo non ha negato di aver aperto i pantaloni della giovane, ragione per cui nulla può escludere che sull’esaltazione del momento, la cerniera, di modesta qualità, si sia deteriorata sotto forzatura" . Insomma, " il fatto non può essere inteso come inequivocabilmente deponente in senso accusatorio dalla Procura generale ” .