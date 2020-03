Gli eroi in servizio nei supermercati: "Turni troppo lunghi, abbiamo paura"

Non ci stancheremo mai di ringraziare l'eccezionale lavoro che il personale medico e quello sanitario stanno facendo in questi giorni di assoluta emergenza per l'Italia. Ma ci sono anche altri tipi di eroi ai tempi del Coronavirus, costretti a recarsi sul posto di lavoro per fornire i servizi essenziali alla popolazione: chi lavora nei supermercati non può restare a casa poiché deve garantire la vendita di pane, latte, uova, acqua e non solo. Se noi facciamo ancora la spesa in questo preciso momento è grazie a loro, che continuano a essere al nostro servizio nonostante non si sentano completamente tutelati.

Ogni volta che si torna a casa, spesso con una famiglia sulle spalle, il dubbio è sempre lo stesso: " Avrò preso il virus? Domani mi sveglierò con la febbre? Lo trasmetterò anche ai miei figli? ". A raccontare la drammatica situazione è stata Barbara Suriano dell'Ipercoop Casilino a Roma, che ha messo nero su bianco una realtà preoccupante che riguarda anche gli altri colleghi del nostro Paese: " I primi tre giorni dopo il decreto del premier Conte siamo stati senza mascherine perché l'azienda non le forniva. Ci siamo arrangiati con quelle che usano gli addetti al forno e ai laboratori ". Sono poi arrivate nella giornata di mercoledì, ma sono state centellinate e la maggior parte di loro " è stata costretta ad usare la stessa per 4-5 giorni, rendendola inefficace ". La rappresentante sindacale aziendale, iscritta alla Filcams-Cgil, ha aggiunto che addirittura non sarebbe stata fatta neanche la sanificazione dei locali: " Gli addetti alle pulizie, poveracci, fanno quello che possono, ma il team non è stato rafforzato ".

"Orari ridotti e chiusura domenicale"

Nello sfogo riportato da La Repubblica, Barbara si è domandata: " Ma perché non riducono l'orario di apertura? ". Una delle tante ipotesi avanzate era stata quella di aprire dalle ore 10.00 alle 18.00 in modo da " ridurre il tempo di esposizione al rischio contagio, e di fare due turni di rifornimento a ipermercato chiuso. Non abbiamo avuto risposta. E perché dobbiamo rimanere aperti anche la domenica? ". Intanto anche gli altri sindacati di categoria hanno scritto una lettera al presidente del Consiglio per chiedere più tutele e più chiarezza nelle misure di protezione da adottare.

Un altro ruolo delicato è quello delle cassiere, così come testimoniato da Federica Scanu del quartiere popolare di Garbatella a Roma: " Ho una mascherina di stoffa che ci ha fatto un'amica, perché quelle professionali con la valvola non si trovano più ". E in tutto ciò centinaia di clienti " passano a pochi centimetri di distanza perché da quando c'è l'epidemia vendiamo il triplo, comprano come se ci fosse la guerra. Chi lo sa chi è malato e chi no? ".