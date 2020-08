Incubo fuori dall'ospedale: esce dall'ospedale col gesso, tre marocchini lo pestano

È una cronaca di ordinario degrado quella che racconta Repubblica e che arriva da Torino, dall'ospedale San Giovanni Bosco. La struttura ospedaliera più grande della periferia nord della città sabauda è stata teatro di una brutale aggressione ai danni di un uomo, aggredito e derubato da tre parcheggiatori abusivi marocchini.

Tutto è successo in pieno giorno, quando l'uomo si è recato presso il nosocomio per effettuare alcune visite di controllo. Terminati gli appuntamenti con i medici all'interno della struttura, con il braccio ingessato e i referti in mano, si è diretto verso il parcheggio ma qui ad attenderlo ha trovato un 35enne di origini marocchine, pronto a pretendere il pagamento del parcheggio. Insieme a lui c'erano anche due connazionali, pronti a dar man forte. L'uomo è stato prima seguito dai tre parcheggiatori marocchini, che vista la sua reticenza gli hanno sbarrato la strada imponendogli il pagamento del contributo per il presunto servizio del posteggio. Nonostante il braccio ingessato, l'uomo ha cercato di opporsi al soppruso ma a quel punto è stato barbaramente aggredito. Uno dei tre gli ha strappato di mano una banconota da 20 euro e nel farlo l'ha strattonato.

La banconota è quindi caduta per terra e a quel punto il posteggiatore più aggressivo ha anche cercato diil borsello all'uomo, che ha continuato a opporsi a quell'aggressione. Inevitabile una collutazione, nella quale chi ha avuto la peggio è stato l'aggredito, al quale è stato anche rotto il. In sostegno del marocchino sono intervenuti gli altri due connazionali, che hanno recuperato la banconota da terra e che quando l'uomo ha cercato di riprendersela sono passati alle minacce con alcunetrovate nei paraggi. Prima che la situazione degenerasse ulteriormente, l'uomo ha rinunciato ai suoi 20 euro ed è riuscito a scappare dirigendosi verso l'ospedale.

Qui ha chiesto aiuto e ha dato l'allarme. Sul posto sono accorsi gli uomini del vicino commissariato di Barriera di Milano, che dopo una breve ricerca sono riusciti a rintracciare i tre posteggiatori. L'aggressore materiale è stato arrestato con l'accusa di rapina. È il secondo fatto grave in pochi giorni che avviene nel quartiere di Barriera di Milano, da qualche anno preda di malviventi allo sbaraglio. Solo pochi giorni fa a fare le spese di una situazione al limite della tolleranza era stato un poliziotto fuori servizio, intervenuto in soccorso di un anziano signore molestato da un immigrato nel mercato locale. Ha rimediato un pugno in un occhio e la Volante della Polizia intervenuta per il fermo è stata distrutta.