Esplode ordigno bellico in casa: morto un collezionista veneto

Grave incidente nel pomeriggio a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia. Una persona è morta e un'altra è rimasta gravemente ferita nell'esplosione di un ordigno bellico all'interno di un'abitazione. I soccorsi sono arrivati rapidamente sul posto. I pompieri sono entrati all'interno dell'abitazione portando all'esterno il ferito. Un altro uomo, a terra, è stato dichiarato morto dal medico del Suem. Il ferito è stato stabilizzato e trasferito in ospedale. Secondo le prime ipotesi, l'esplosione è stata probabilmente causata dal disinnesco artigianale di un ordigno bellico, ma probabilmente si è trattato di un incidente.

La vittima è stata identificata in Mauro Paladin, morto a causa della deflagrazione nella sua stessa abitazione. L'uomo, secondo le prime ipotesi investigative, era un collezionista di residuati bellici della Grande Guerra. Nell'abitazione, infatti, sono stati trovati altri ordigni simili a quello esploso. Per questo i vigili del fuoco hanno provveduto ad allontanare i vicini prima di far intervenire gli artificieri dei Carabinieri per disinnescare le altre bombe presenti nei locali.