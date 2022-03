Eurojackpot, il 29 marzo la prima estrazione del martedì

Tutto pronto per l’estrazione di domani 29 marzo dell’Eurojackpot, la prima che inaugurerà il nuovo appuntamento settimanale del martedì, con il Jackpot a quota 16 milioni di euro, a cui si affiancherà un ventaglio di altri premi: sono 12 le categorie di vincita e, per inseguire il sogno del grande Jackpot europeo, basterà centrare 5 numeri su 50 + 2 Euronumeri su 12.

Un appuntamento collettivo, quello di ogni martedì, che andrà ad aggiungersi alla consueta estrazione settimanale del venerdì. Saranno coinvolti, come di consueto, tutti i 18 Paesi membri del Consorzio Eurojackpot, di cui Sisal è l’unico operatore in Italia, che continueranno a concorrere alla conquista del Jackpot milionario, offrendo però ancora più opportunità ai giocatori, allo stesso prezzo di sempre.

Dallo scorso 19 marzo, infatti, Eurojackpot è diventato ancora più ricco - fino a 120 milioni - e ha raddoppiato le estrazioni settimanali. Venerdì 25 marzo è avvenuta la prima estrazione con tutte le novità del gioco e sono state assegnate ben 12.024 vincite. In Italia sono stati distribuiti premi per 165.572 euro.

Nel 2012, Eurojackpot è stato lanciato, con l’estrazione della combinazione vincente ad Helsinki, in sette diversi Paesi europei accomunati da un’unica visione: costruire una grande lotteria europea, frutto di una solida collaborazione tra Paesi. Dopo dieci anni, gli Stati membri sono diventati 18 e continuano ad alimentare questo progetto, per rispondere alle esigenze comuni dei giocatori di lotterie, innovando costantemente la formula di gioco.

LE NOVITÀ

Giocare è davvero semplice: basta scegliere almeno 5 numeri su 50 e almeno 2 Euronumeri su 12. La giocata minima resta di 2 euro, pari ad una combinazione.

Chi indovinerà la combinazione di 5 numeri + 2 Euronumeri si aggiudicherà il Jackpot milionario che corre veloce da 10 fino a 120 milioni di euro.

Ogni giocatore ha a disposizione 12 categorie di vincita, dalla 5+2 alla 2+1, tutte con premi più ricchi; la probabilità di vincere almeno un premio è di 1 su 32 (considerando tutte le categorie).

Estrazione ogni martedì e venerdì alle ore 20. È possibile giocare tutti i giorni, sia presso i punti vendita della rete Sisal, capillarmente distribuiti su tutto il territorio nazionale, sia online sui siti autorizzati all’indirizzo www.eurojackpot.it che dalla App ufficiale Eurojackpot.

I 18 i paesi europei in gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia, Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia.