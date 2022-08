Evade ma pubblica le foto della vacanza sui social: arrestato

Doveva scontare gli arresti domiciliari a Modena per le accuse di maltrattamenti in famiglia e altri reati il giovane 27enne identificato e arrestato a Gallipoli, in Puglia, dagli agenti che lo cercavano. Il ragazzo, ritrovandosi da solo a casa a scontare la sua pena, non ha resistito al fascino della movida di Gallipoli. Ha dunque deciso di evadere e trascorrere una breve vacanza tra le spiagge pugliesi. Mettendosi alla guida della sua auto ha raggiunto, come se nulla fosse, una comitiva di conterranei che si trovava in vacanza in provincia di Lecce.

I selfie della vacanza

Non è finita qui, perché il giovane beffardo non si è risparmiato neanche di fotografare e filmare la sua vacanza. I selfie rigorosamente scattati nei locali erano poi stati postati nelle Stories di Instagram. Sicuro che il suo account non fosse controllato, aveva pensato di far vedere ai suoi follower che ce l'aveva fatta. Ma la bravata èdurata poco e che il giovane ribelle è stato subito identificato dagli uomini dell'arma. Durante il giorno si nascondeva in una casa sperduta di proprietà di alcuni parenti , dove è stato rintracciato, tra le campagne nei pressi del comune di Matino.

Quando gli agenti non lo hanno trovato nella residenza indicata per i domiciliari hanno fatto scattare subito l'allarme e per questo motivo anche il profilo personale del giovane era tenuto sotto controllo. I carabinieri di Salerno non aspettavano altro che una mossa falsa da parte del ragazzo che effettivamente e inconsapevolmente ha aiutato i militari a farsi scoprire nel Salento dove è stato nuovamente arrestato. Quando si sono presentati alla porta, il 27enne era in compagnia di alcuni amici. Adesso il giovane è stato trasferito in carcere.