L'inversione a U sull'A1. Poi la folle giustificazione: cosa ha detto lo straniero

Poteva avere conseguenze molto gravi il gesto imprudente di un automobilista straniero che ha effettuato un’inversione a U sull’autostrada A1. Il conducente di un Suv bianco, dopo essersi accorto di aver sbagliato direzione, ha cambiato il senso di marcia mettendo in pericolo se stesso e gli altri automobilisti. Il piano predisposto dalla polizia di Stato lungo le autostrade e la grande viabilità lo scorso fine settimana ha permesso di bloccarlo evitando il peggio. I poliziotti e gli operatori di Società autostrade per l'Italia stavano osservando le immagini provenienti dalle telecamere di tratta, quando a un certo punto è apparso sul monitor il Suv che stava invertendo la marcia.

L'allarme è stato diffuso alle pattuglie della sottosezione di Roma nord e della sezione di Viterbo, che sono riuscite a bloccarle la vettura in direzione della Capitale. Il conducente, si è "giustificato" affermando che, dopo aver sbagliato direzione, il navigatore di bordo gli ha dato indicazioni di effettuare quanto prima l'inversione di marcia. L'automobilista straniero è stato sanzionato dalla Polstrada con il ritiro della patente, una multa fino a 8mila euro e con il fermo del mezzo per tre mesi.

I poliziotti stanno preparando due dossier, uno per la procura di Rieti che evidenzia i profili penali della condotta, l'altro per le autorità del suo Paese d’origine, affinché la patente non gli venga più rilasciata. "Di fronte a quelle immagini – ha affermato Paolo Maria Pomponio, direttore del servizio polizia stradale presso la direzione centrale delle specialità della polizia di Stato – non ci sono parole per esprimere lo sdegno di quanti, a causa di condotte così assurde, stanno ancora piangendo la perdita di una persona cara” .