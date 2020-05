Mangia la pannocchia sul trapano: Jason Derulo si spezza i denti

Cosa sono disposti a fare i personaggi noti e meno noti per qualche like in più? Probabilmente tutto, stando a quanto viene condiviso sui social network. L'ultimo a cimentarsi in un video lontano da ogni logica è stato Jason Derulo, che per intrattenersi in un momento di noia ha deciso di rompersi due denti.

Il cantante è molto attivo su Instagram, dove conta quasi 6 milioni di seguaci. La sua musica è internazionale ma ad attirare tantissimi ammiratori è anche il suo fisico scultoreo e perfetto, frutto di intensi allenamenti ma non solo. Infatti, solo pochi mesi fa l'attore è balzato agli onori delle cronache per una foto censurata da Instagram. Il motivo? Jeson Derulo sarebbe super dotato e le sue grazie sarebbero state troppo evidenti nella foto, che Instagram ha deciso di eliminare. Come tanti altri suoi colleghi, Jason Derulo è di recente sbarcato su TikTok dove è molto attivo e dove condivide contenuti ben lontani da quelli che i seguaci sono abituati ad ammirare su Instagram.

Il social cinese è molto più scanzonato rispetto a Instagram e qui gli artisti e i volti noti possono sbizzarrirsi realizzando coreografie originali oppure seguendo i trend più in voga del momento. La quarantena e il lockdown mondiale hanno fatto sì che TikTok prendesse definitivamente piede tra le celebrities, che hanno iniziato a frequentarlo con sempre maggiore costanza. Nel nostro Paese è Chiara Ferragni il personaggio più seguito, anche grazie ai tantissimi video realizzati insieme al figlio e al marito nelle ultime settimane. Jason Derulo ha voluto replicare uno dei tanti video che si possono scorrere su TikTik, dove in molti casi vengono realizzati anche contenuti altamente pericolosi, che più di una volta sono stati motivo di allarme.

Sulla carta, quello replicato da Jason Derulo non sarebbe stato complicato da eseguire e nemmeno pericoloso, anche se tantissimi video di questo tipo condivisi in rete hanno dimostrato che l'incidente è dietro l'angolo. Eppure qualcosa dev'essere andato storto, visto che il risultato della prova sono stati due denti in meno per il cantante. Jason Derulo, infatti, ha provato a mangiare una pannocchia di mais ancorata sulla punta di un trapano elettrico. Bastano pochi secondi, quando il trapano prende velocità il cantante fa una smorfia di dolore e apre la bocca, mostrando un'ampia finestra sui suoi denti, irrimediabilmente compromessi dall'esperimento. Ne è valsa la pena rovinarsi i denti per guadagnare qualche follower? Chi lo sa. Quel che è certo è che il video di Derulo è diventato virale in poche ore.