Fabio Fazio sbotta per Burioni: "Il merito è visto con sospetto"

Roberto Burioni in queste ore è tornato suo malgrado al centro dell'attenzione mediatica dopo aver annunciato l'intenzione di prendere un periodo sabbatico dopo l'eccessiva esposizione degli ultimi mesi. Il virologo è stato ospite fisso di Fabio Fazio a Che tempo che fa fin dall'inizio della pandemia e ha fornito il supporto necessario per un'informazione corretta e coerente, anche se non sono mancate le critiche per alcune affermazioni di Burioni che col tempo si sono rivelate errate. Le discussioni tra virologi, d'altronde, hanno caratterizzato gli ultimi tre mesi del nostro Paese a causa di discordanze profonde tra gli esperti impegnati nello studio del Covid-19.

I virologi sono stati le vere star dell'informazione del Paese, contesi da tutte le trasmissioni di informazione e non solo. Il loro ruolo ha assunto un'importanza cruciale nel bombardamento mediatico in merito al coronavirus. Tra tutti quelli che sono intervenuti il televisione, Roberto Burioni era già prima uno dei più noti. Da diversi anni, infatti, il virologo si espone sui social, dove propone le sue opinioni col piglio deciso di sa perfettamente di cosa parla, senza paura di essere smentito. Questo suo atteggiamento l'ha spesso fatto scontrare con i no-vax ma gli ha permesso di raccogliere lodi positive da parte della comunità social. Per tanti, infatti, Burioni è diventato un leader scientifico. Di settimana in settimana, Roberto Burioni ha affiancato Fabio Fazio nella sua trasmissione domenicale. Tuttavia, le opinioni discordanti dei virologi, spesso diametralmente opposte e non semplicemente divergenti, hanno di fatto creato confusione nel pubblico a casa. Tantissimi telespettatori e cittadini sono arrivati al punto di chiedersi se le discordanze non fossero in realtà frutto di un conflitto di interessi.

Durante la puntata di ieri de Le Iene, Alessandro Politi ha messo sotto la lente d'ingrandimento il caso specifico di Roberto Burioni, in un lungo servizio che ha analizzato alcuni aspetti della vita professionale del virologo e delle sue numerose collaborazioni e consulenze. Un servizio durato quasi 15 minuti che non è piaciuto a Roberto Burioni, che questa mattina ha voluto puntualizzare alcuni degli argomenti trattati da Le Iene, portando documenti e prove a suo favore, ridervandosi il diritto di adire le vie legali, dopo un'attenta revisione del pezzo con il suo legale.

In suo soccorso è giunto poco fa Fabio Fazio, che ha espresso solidarietà al virologo. " Grazie a Roberto Burioni per la collaborazione e l'aiuto che ha fornito ai telespettatori di Che tempo che fa. Viviamo in uno strano periodo storico, in cui merito e competenza sono guardati con fastidio e sospetto. Non possiamo far altro che cercare di fare al meglio il nostro lavoro ", ha scritto il conduttore riportando il post di Burioni. Parole dedicate al virologo ma in un certo senso autoriferite per Fabio Fazio, che da qualche giorno si trova al centro della polemica per il suo rinnovo in Rai. Il contratto del conduttore è in scadenza nel 2021 e c'è chi considera irresponsabile l'idea di rinnovarlo in questo momento storico di grande incertezza economica, visti i costi eslevati. Nei corridoi di Viale Mazzini questa mossa pare abbia scatenato più di qualche insofferenza, tanto che le trattative sembrano ora essersi fermate.