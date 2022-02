"Faceva la cameriera?", "Mi fa schifo": caos in studio

Nell'ultima puntata di Non è l'arena si è consumato un duro scontro sulla questione dei rincari di gas ed energia elettrica. Nella bufera sono finite alcune tesi del passato sostenute dal Movimento 5 Stelle, che da sempre è stato accusato da una larga parte politica di sposare posizioni ideologiche contro l'effettivo sviluppo dell'Italia. Idee che sembravano essere lontane e solo un ricordo ma che oggi, specialmente con i conflitti tra Ucraina e Russia, tornano di assoluta attualità e pongono ulteriori interrogativi.

Contro le ideologiche politiche dei grillini si è scagliato l'imprenditore Ernesto Preatoni, che ha avuto un litigio furibondo con la senatrice Barbara Lezzi. I due non hanno usato mezzi termini, lanciandosi reciproche accuse e considerazioni che a volte hanno finito per raggiungere la sfera personale. Preatoni, con tono ironico, ha consigliato alla storica esponente del M5S di prendere parte a un corso sulla creazione di posti di lavoro: " Non sa di cosa parla, non è neanche in grado di assorbire le lezioni secondo me e di parlare di economia perché non è nella sua cultura ".

La Lezzi ha replicato a muso duro alle parole pronunciate dall'imprenditore, chiedendo il rispetto della persona e non accettando le sue sollecitazioni: " Lei non si preoccupi di quello che serve a me. Per quanto mi riguarda lei non ha l'autorevolezza di farmi nessuna lezioncina, è chiaro? Non sono una ragazzina, per cortesia ".

Preatoni è poi tornato all'attacco, dichiarando che la senatrice Lezzi è stata eletta grazie ai voti ricevuti " da gente che è al suo stesso livello ". Seccata la risposta dell'ex grillina, che ha avanzato un dubbio in maniera stizzita: " Chissà come li fa i soldi... ". Un sospetto che ha innescato la controreplica di Preatoni: " Che scemate mi tocca sentire. Ma vada a raccogliere voti da un'altra parte ".