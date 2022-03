"900 euro da pagare in 10 giorni": la bolletta choc del gas

L'ultima fattura con un importo folle da 911 euro da pagare entro 10 giorni è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso: la società Facile Energy che opera nel mercato di gas e luce si trova nell'occhio del ciclone per una serie infinita di disservizi che lamentano i suoi clienti. Una nostra lettrice ci ha scritto una mail con numerosi particolari (e prove) sui disservizi subìti e la bolletta con la cifra assurda da pagare entro 10 giorni. Sì, perché l'altra anomalia della società è l'emissioni di fatture mensili. Sia per quanto riguarda il gas che la luce.

Cosa è successo

"Facile Energy, è così facile risparmiare" recita la scritta in alto in verde sulla fattura. Mai slogan fu meno azzeccato, esattamente il contrario. Quello che ci ha raccontato la nostra lettrice è incredibile ma più che altro fa indignare: è dallo scorso mese di dicembre che prova a comunicare le autoletture del contatore del gas ma non hanno mai regolarizzato la sua posizione. Tra l'altro, è scritto proprio sulla fattura come sia necessario fare questa verifica per evitare di ricevere bollette solo su letture stimate e non rilevate. Ma è tutto inutile: nessuno ha mai regolarizzato la sua posizione. Il motivo? Non è dato a sapere. "Non capiamo", le hanno risposto soltanto due giorni fa.

Ma cosa succede? Ebbene, dopo la firma del contratto "super conveniente" sono iniziate le peripezie: telefonate, mail, numero verde, messaggi su WhatsApp per capire il perché di "quelle bollette così sballate". Ma non ha mai ricevuto alcuna risposta. O quando qualcuno si degnava di richiamare, lo faceva con un numero di cellulare personale e non era in grado di risolvere i problemi. E chi c'era dall'altra parte della cornetta? Ragazzi giovani che si trovavano a fronteggiare problemi più grandi di loro. "Quasi mi dispiaceva urlare contro di loro - ci racconta la lettrice -. Non era colpa loro, è proprio l'azienda che è fatiscente. Questi ragazzi si prendono gli insulti per colpa di qualcun altro che sta più in alto di loro, che non offre un servizio clienti, che non ha una struttura organizzata, che lascia un numero verde ma non risponde. E poi questi giovani devono richiamarti e beccarsi gli insulti".

In tutta questa assurdità - dove anche la madre della nostra lettrice è coinvolta perché anche lei aveva firmato il contratto - i numeri indicati per contattare l'assistenza clienti davano sempre occupato. Le mail venivano inviate a vuoto, ogni tanto arrivava la chiamata da un numero di cellulare che dopo qualche giorno veniva disattivato.

Tutti gli intoppi

"Miracolosamente", come ci ha raccontato la nostra lettrice, dopo settimane di silenzio riceve la telefonata da un numero di cellulare di Facile Energy. All'operatore prova a spiegare tutti i problemi: nessuna ricezione delle fatture per posta elettronica a lei ma l'invio soltanto alla madre (come calcolare le due diverse bollette?), la madre ha entrambi i contratti intestati anche se le due abitazioni si trovano in vie differenti. Da qui la richiesta iniziale di staccare le bollette perché "non capivamo quanti soldi doveva tirare fuori l'una e quanti l'altra, bastava inviarne una in una via e l'altra nell'altra", ma le loro richieste sono rimaste inascoltate. Dopo tante peripezie, la madre è riuscita a chiudere definitivamente con Facile Energy la quale avrebbe dovuto erogare una somma di denaro mai restituita perché, come al solito, non rispondono ai numeri indicati da loro stessi.

Quando finalmente anche la nostra lettrice riesce a sistemare la problematica relativa alle bollette via mail, sia accorge che le letture "sono sempre stimate e mai rilevate anche se da dicembre comunico i numeri". E via daccapo: segnala il problema via mail ma riceve sempre e soltanto una risposta automatica, contatta i numeri di cellulare che nel corso dei mesi era riuscita ad avere dagli stessi operatori i quali, sistematicamente, contattano gli utenti con numeri sempre diversi e alcuni da privato. Il paradosso è che un operatore le ha detto che la sua posizione "non è mai stata regolarizzata": lei, con pazienza infinita, ricomunica tutti i dati ma dopo un mese è sempre la stessa storia. "Richiamo quel numero di cellulare ma nessuno risponde, mi chiama un altro numero e dice di sistemare tutto lui", con la ciliegina finale della super bolletta da oltre 900 euro.

"Sono inaffidabili"

Dulcis in fundo, un altro operatore contatta la nostra lettrice dicendo che si tratta del conguaglio. "Verissimo, solo che l'hanno fatto quando volevano loro. Quando più conveniva a loro. Hanno scritto 'data di emissione 11 marzo ma mi è arrivata oggi (20 marzo, ndr) e devo pagarla entro il 31. Tra l'altro, ogni giorno che si fa passare in più viene applicata la mora". Infine, era stato chiesto di non avere l'addebito bancario ma continuano a farlo.

La vicenda della nostra lettrice non è una goccia nel mare né un caso isolato: basta leggere le recensioni di altri utenti per rendersi conto di come lavorano: scriviamo l'ultima, in ordine di tempo, pubblicata proprio ore fa, da Anna che scrive tutto il suo messaggio in stampatello a voler rimarcare tutto il suo disappunto. "Compagnia non affidabile, emette le fatture con spese non dovute, al telefono non risponde, alle mail ti risponde che sarai contattata ma non avviene mai. Nessuna serietà". Sembra il remake della storia della nostra lettrice, ma è Anna.

Ah, anche noi abbiamo provato a chiamare: nessuna risposta.