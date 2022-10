"La famiglia è fatta da uomo e donna". La lezione anti-gender di Papa Francesco

La famiglia è fatta da " uomo e donna ". Tertium non datur. Altre possibili interpretazioni, al contrario, sono solo frutto di " ideologie " delle quali è bene stare attenti. Chissà, magari stavolta oseranno dare dell'omofobo persino a Papa Francesco, uno che le discriminazioni le ha sempre condannate senza mezzi termini. Con altrettanta fermezza, però, stamani il Pontefice ha anche rifilato un colpetto a certe teorie tanto care agli alfieri del politicamente corretto. Ricevendo in udienza la comunità accademica del Pontificio Istituto Teologico "Giovanni Paolo II" per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia, Bergoglio ha infatti parlato a braccio, concedendosi alcune considerazioni destinate probabilmente a infastidire qualcuno.

La difesa della famiglia uomo-donna

"Dobbiamo custodire la famiglia ma non imprigionarla: farla crescere come deve crescere. State attenti alle ideologie... La famiglia non è una ideologia, è una realtà ", ha affermato il Papa. A scanso di equivoci, poi, Francesco ha rimarcato: "La famiglia è fatta di un uomo e di una donna che si amano e creano. Per capire la famiglia dobbiamo sempre andare al concreto. L e ideologie rovinano, si immischiano e fanno una strada di distruzione ". Parole chiarissime, in aperto dissenso rispetto ai tentativi teorici di decontestualizzare l'istituzione famigliare dal suo originario e più tradizionale perimetro.

Le dichiarazioni anti-gender

Già in passato Bergoglio non le aveva mandate a dire al riguardo, invitando i fedeli a rimanere ancorati a un principio di realtà anche sui temi etici. Nel suo viaggio apostolico a Budapest, nel settembre 2021, Francesco aveva ad esempio tuonato: " L'ideologia gender è pericolosa, perché è astratta rispetto alla vita concreta di una persona, come se una persona potesse decidere astrattamente a piacimento se e quando essere uomo o donna ". E prima ancora, nel 2019, era stato altrettanto esplicito proprio sul valore della famiglia. " Nella situazione del mondo odierno, la famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna assume un'importanza e una missione essenziale ", aveva detto.

Stamani, a Roma, il Santo Padre è tornato sull'argomento e agli accademici ha spiegato: " Non dobbiamo aspettare che la famiglia sia perfetta, per prenderci cura della sua vocazione e incoraggiare la sua missione ". Parole che faranno fischiare le orecchie e molti, soprattuto in un momento in cui la difesa della famiglia viene bollata dai progressisti come qualcosa di retrogrado e, al contrario, la fluidità e lo scardinamento dei tradizionali valori sono considerati l'unica evoluzione accettabile.

Quelle parole "silenziate"