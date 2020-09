Scatta l'allarme autunno: "Farmacie senza le dosi"

Il timore del coronavirus potrebbe spingere quest’anno molti più italiani a fare il vaccino anti-influenzale. Un bene sotto certi aspetti ma non tutto è oro quel che luccica. Perché ora vi è un altro rischio: forse non tutti, almeno inizialmente, potranno usufruire dello strumento contro il fastidioso, e in alcuni casi pericoloso, male di stagione per mancanza delle dosi.

Come racconta La Nazione, a richiedere il vaccino anti-influenzale al medico di famiglia adesso sono persone che "prima dovevamo inseguire per farselo" o quelli che, non rientrando nelle categorie più fragili o nei malati cronici, di solito non se lo facevano. Ma Covid-19 ha cambiato gli orientamenti. Gli specialisti spiegano che fare un vaccino significa attivare il sistema immunitario e difendersi meglio da tutte le infezioni. Non va dimenticato che già ad ottobre, con i primi freddi, potrebbe verificarsi una situazione pericolosa per il sistema sanitario. Non è da escludere, infatti, che le persone possano riversarsi in massa negli ospedali temendo di aver contratto Covid-19 a causa di un semplice raffreddore o di un colpo di tosse. Con il vaccino si attenuerebbe questo ipotetico flusso verso i presidi sanitari.

Ma il timore è che le dosi di anti-influenzale non ci siano per tutti. Saranno 18 milioni quelle che andranno al Servizio sanitario nazionale, 6 milioni in più rispetto allo scorso anno. I farmacisti rischiano di restare senza approvvigionamenti. All’appello mancherebbero circa 1,5 milioni di fiale. Tra un mese e mezzo aprirà la campagna anti-influenzale: il vaccino sarà gratis e raccomandato agli over 60 anni e ai bambini fino ai 6 anni di età oltre che alle persone 'fragili'. Ci sarà un assalto ai medici di famiglia? Non si sa.

"Il vaccino rischia di diventare quello che sono state le mascherine e i guanti a inizio epidemia", ha spiegato Silvestro Scotti, segretario nazionale della Federazione medici di famiglia . "Sono stato il primo a dirlo. Era il 5 aprile- ha aggiunto- e ho sollecitato tutte le Regioni a fare le gare per aggiudicarsi le dosi di vaccino, alcune si sono messe avanti, come ad esempio Lazio, Campania e Puglia, altre sono rimaste indietro, come la Lombardia che ha provveduto solo a giugno, e altre ancora forse dovranno essere coperte dalle eccedenze delle altre Regioni. È importante avere un monitoraggio per sapere quante sono le quote vaccinali che arrivano nel paese, il numero di dosi vaccinali".

Ma vi è un altro problema che aggrava una situazione certamente non facile: il fattore tempo. Secondo i medici di famiglia nessuna Regione avrà concretamente a disposizione i vaccini "se non dalla terza settimana di ottobre". "È tardi, bisogna anticipare tutto a fine settembre", ha osservato Scotti. "Vaccinarsi è sempre importante e adesso lo è ancora di più" , ha sottolineato Paolo Bonanni, docente di Igiene generale e applicata all'Università di Firenze. Una vaccinazione che quest' anno, causa pandemia, sarà fondamentale per evitare paure e corretta diagnosi. "Influenza e Covid hanno una sintomatologia sovrapponibile e un medico che si trova davanti un paziente con tosse, febbre e raffreddore se sa che ha fatto il vaccino anti influenzale, anche se non ha un'efficacia del 100%, potrà guardare ad altre patologie" .