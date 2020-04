La "Fase 2" di chi ha un figlio: che cosa cambia dal 4 maggio

Una buona notizia per le famiglie italiane, in tempi di coronavirus in cui le "buone nuove" sono merce tanto rara quanto preziosa. Il bonus baby sitter e il congedo parentale straordinario, in aiuto a tutti quei genitori-lavoratori, saranno confermati anche dal decreto di aprile, quello che per intenderci darà ufficialmente il là alla cosiddetta Fase 2.

Le due misure del governo a sostegno delle famiglie e delle mamme e dei papà che lavorano continueranno a esistere, in attesa che si possa tornare alla normalità e a scuola, una volta che l'emergenza coronavirus sarà ridotta al lumicino. Già, perché gli istituti scolastici dello Stivale dovrebbero riaprire la aule solamente a settembre, ma anche su questo versante non c'è né chiarezza né sicurezza.

Bonus baby sitter nella Fase 2

Sicura è invece la riconferma nella Fase 2 del voucher da 600 euro per pagare i servizi di baby sitting, anche per le coppie che lavorano in smart working. Non è ancora ufficiale, ma il requisito di accesso alle misura dovrebbe essere lo stesso varato per la Fase 1, ovvero avere un figlio o più figli di età non superiore ai 12 anni. L'importo, specifica la circolare dell'Inps, viene riconosciuto fino a un massimo di mille euro " anche ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, nonché al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria causa pandemia di coronavirus" .

Congedo parentale straordinario nella Fase 2

Per richiedere il buono, erogato attraverso il, bisogna fare domande sul sito dell'Inps (che indica anche tutte le informazioni utili circa la misura), seguendo il seguente percorso: Prestazioni e servizi-Tutti i servizi-Domande per Prestazioni a sostegno del reddito-Bonus servizi di baby sitting). In alternativa è possibile contattare il contact center al numero verde 803.164 gratuito da rete fissa, o al numero 06 164.164 da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante). Infine è anche possibile avanzare la richiesta rivolgendosi patronati e attraverso i servizi offerti dagli stessi

Nella Fase 2 non lascia ma raddoppia anche il congedo parentale straordinario per tutti quei genitori o affidatari di figli fino a 12 anni (non vi è limite d’età in caso di figli con disabilità), che possono appunto ri-chiedere un congedo da lavoro della durata di 15 giorni (sia in blocco che in ordine sparso), pagato al 50% dello stipendio, o al 30% in caso di dipendenti privati e pubblici.

Anche su questo fronte le indicazioni nella Fase 2 dovrebbero essere le stesse della Fase 1, quindi il congedo parentale straordinario non può essere erogato ( sempre attraverso l'Inps ) a chi ha già fatto richiesta per il bonus baby sitter, se uno dei genitori è disoccupato e/o riceva già il reddito di cittadinanza o l'assegno di disoccupazione.

Inoltre, la madre e il padre lavoratori e interessati alla misura possono fare richiesta entrambi, ma il congedo sarà diviso a metà e fruibile per un massimo di 15 giorni in due, quindi 7 giorni per una parte e 8 per l'altra.