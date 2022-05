Investì la 16enne sulle strisce, tassista assolto: "Il fatto non sussiste"

Il fatto non sussiste. É stato assolto il tassista che investì una 16enne nella capitale. É quanto ha deciso il gup di Roma al termine di un processo con rito abbreviato.

È finito, quindi, il calvario giudiziario per Claudio Baiocchi, l’uomo che il 20 maggio del 2017 travolse Alice Galli. L’incidente avvenne a Porta Metronia in Largo Amba Aradam, in zona San Giovanni, mentre la giovane attraversava la strada.

La controversia è stata sempre incentrata sulla velocità del veicolo al momento dell’impatto. Se per la procura era superiore a quanto consentito, una perizia ha smentito tale accusa. Secondo quanto verificato dal Ctu, nominato dai magistrati, non solo il taxi andava a 35 chilometri orari, ma soprattutto fu la ragazza a precipitarsi oltre il marciapiede col semaforo rosso.

Dello stesso parere, però, non sono i genitori di Alice, che non si sono mai arresi. Secondo la madre e il padre dell’adolescente, il tassista viaggiava a 65 chilometri orari e quindi non avrebbe avuto la possibilità di frenare. Il capo di imputazione parlava appunto di “una velocità tale non consentirgli l’arresto e il controllo del veicolo e di evitare il conseguente impatto con la vittima” . Per tale ragione, si è arrivati a un ulteriore rinvio a giudizio.