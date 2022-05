"Non era mai accaduto...". Colombo svela tutto su Travaglio, il Fatto e Orsini

" L'arrivo di Orsini segna una mutazione, una rottura ". Un punto di non ritorno. Ancora fulmini e saette sul Fatto Quotidiano: la furia di Furio Colombo non si è placata. Ostinato, severo, inflessibile, l'ex parlamentare icona della sinistra se n'è andato dal giornale di Marco Travaglio sbattendo la porta e facendo una lavata di capo al direttore stesso per la sua scelta di assecondare la linea del controverso professore sull'Ucraina. " Non potevo avere un falsario come collega ", ha attaccato Colombo, lamentando di essersi visto negare la pubblicazione di un articolo nel quale manifestava questo suo dissenso. Un fatto che " non era mai accaduto " e che ha spinto l'editorialista a levare le tende.

La furibonda rissa scatenatasi nei giorni scorsi attorno a queste faccende, ora, è arrivata a un secondo round. E, ancora una volta, a mandare al tappeto Travaglio è stato lo stesso Colombo. " Il quotidiano che avevo contribuito a fondare tredici anni fa ha preparato una grande festa di 'incoronazione' per il nuovo personaggio della politica italiana, il professore Orsini ", ha bacchettato l'ex deputato, riferendosi a un evento al quale avevano preso parte le principali firme del giornale travagliesco (direttore in primis). La " celebrazione " del sociologo campano - ha spiegato ancora Colombo in un'intervista a Micromega - " impediva e impedisce assolutamente a una persona come me di restare sulle stesse pagine ".

Poi, l'ulteriore attacco alla linea intrapresa dal giornale da quando l'ex docente Luiss è stato accolto come commentatore. " L'arrivo di Orsini segna una mutazione, una rottura di continuità, segna nella vita del giornale un'epoca nuova, e quest'epoca nuova è un'epoca brutta perché è caratterizzata dall'alterazione della verità ", ha sentenziato Colombo, rivelando di avere sì ricevuto attestati di solidarietà, ma accompagnati anche dalla " volontà di non risultare ostili al clima filorusso creatosi nel giornale ".

Nella resa dei conti a mezzo stampa, l'ex direttore de L'Unità ha anche svelato di aver esposto a Travaglio il proprio disappunto, incontrando però una strenua difesa di quest'ultimo nei confronti di Orsini e di Massimo Fini, altro editorialista che Colombo aveva attaccato per le sue ricostruzioni storiche. A nulla, dunque, sarebbero serviti i tentativi di mediazione. " Non poteva funzionare. C'era il macigno delle falsità sull'invasione dell’Ucraina da parte di Putin, come raccontata da Orsini, e sui nazisti in Italia come raccontati da Fini ".