Accoltella un giovane: il papà della vittima lo pesta a sangue

Grave episodio di violenza avvenuto durante la serata di ieri, giovedì 16 luglio, a Favaro Veneto (comune nella terraferma della provincia di Venezia), dove un uomo di 43 anni ha accoltellato un ragazzo per poi essere letteralmente pestato a sangue dal padre del giovane intervenuto in sua difesa, il tutto dinanzi agli occhi terrorizzati di numerosi passanti. Entrambi i feriti sono stati trasportati in ospedale per ricevere le dovute cure e saranno nuovamente sentiti dagli inquirenti, ancora alla ricerca delle reali motivazioni che hanno portato all'origine della lite.

Come riferito da AdnKronos, anche se le informazioni fino ad ora filtrate sono piuttosto scarne, i fatti si sarebbero verificati intorno alle ore 19:30 nell'area pedonale sita sul retro del centro commerciale "La Piazza" di via Triestina a Favaro Veneto. Ad assistere al diverbio, ben presto sfociato in furiosa aggressione, i numerosi cittadini che si trovavano a passeggiare nelle immediate vicinanze del sagrato della chiesa di San Leopoldo Mandic.

Con uno scatto repentino, dopo aver estratto un lungo coltello dalla tasca, un individuo di 43 anni si è avventato contro un 25enne, affondando la lama dell'arma all'altezza dell'addome del giovane.

Ferito e sanguinante, il ragazzo è stato raggiunto in breve dal padre, che a sua volta si è scagliato contro l'aggressore, tempestandolo di calci e pugni con furia inaudita, fino a farlo finire a terra dolorante.

Immediata la chiamata inoltrata alle forze dell'ordine ed al 118 da parte dei numerosi presenti, che non sono riusciti tuttavia ad intervenire per separare i tre coinvolti. Dopo aver prestato i primi soccorsi al 25enne ed al 43enne, il personale medico, sopraggiunto in breve tempo nella piazzetta pedonale sul retro del centro commerciale, ha trasportato entrambi al pronto soccorso del locale nosocomio.

Insieme ai sanitari sono intervenuti anche gli uomini della polizia di Stato, che si sono messi subito all'opera per tentare di ricostruire tutta la vicenda. Nonostante il numero elevato di cittadini che avevano assistito in prima persona all'episodio di violenza nell'area pedonale di via Triestina, nessuno di coloro che sono stati interrogati dagli inquirenti ha saputo dare precise indicazioni sulla base delle quali comprendere i motivi all'origine dell'alterco.

Stando a quanto trapelato fino ad ora, a trovarsi in condizioil serie non sarebbe solo il 25enne: anche il suo aggressore di 43 anni sarebbe tuttora ricoverato a causa di una grave ferita alla gamba riportata a seguito del pestaggio subito.