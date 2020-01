Febbre alta, poi il coma: influenza fulminante uccide bimba di 10 anni

È morta a 10 anni all'ospedale Ca' Foncello di Treviso per le complicanze di un virus influenzale di tipo B. Saranno le analisi a chiarire cosa abbia ucciso la bimba, ma l'ipotesi più probabile per i medici è che si sia trattato di un'encefalopatia necrotizzante acuta, complicanza molto rara dovuta ad una infezione.

La piccola, residente in un Comune della provincia veneta, aveva iniziato ad accusare malessere e febbre alta lo scorso sabato. Il giorno successivo le sue condizioni erano peggiorate tanto che i genitori l'avevano subito portata in pronto soccorso. In ospedale i medici avevano evidenziato " un quadro clinico estremamente grave ". Gli esami avevano confermato una compromissione cerebrale " con interessamento dei centri vitali ". Nonostante le prime cure e il ricovero nel reparto di Rianimazione, nella notte tra domenica e lunedì, la piccola era entrata in coma. Poi il decesso. Il decorso della patologia è stato molto veloce e non le ha lasciato scampo.

I medici hanno fatto tutto il possibile per salvarle la vita. Sono state infatti coinvolte le équipe di Pediatria, Rianimazione, Neuroradiologia, Microbiologia, Infettivologia e Pronto Soccorso. I team di specialisti hanno anche svolto alcune indagini di biologia molecolare, riporta riporta TrevisoToday, che hanno evidenziato una infezione da virus influenzale di tipo B. Il sospetto è stato subito quello di una encefalopatia necrotizzante acuta su base metabolico-immunomediata, che potrebbe essere stata scatenata dall’infezione da virus influenzale. Saranno ora le analisi a confermare l'ipotesi dei medici dell'ospedale di Treviso.