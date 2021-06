Per Sea Eye finisce male: scatta il blocco

Al termine di un'ispezione a bordo della nave Sea Eye 4, la Guardia costiera di Palermo ha disposto il fermo amministrativo per l'imbarcazione della Ong tedesca, ora ormeggiata nel porto del capoluogo siciliano. Poche settimane fa, la nave ha sbarcato nel porto di Pozzallo oltre 400 migranti, frutto di numerosi interventi effettuati al largo delle coste libiche, nessuno dei quali, però, in zona Sar italiana. Lo sbarco in Italia dopo il rifiuto da parte di Malta di accogliere la nave con i migranti a bordo.

" Considerato il tipo di attività che la nave regolarmente svolge, l'ispezione ha confermato che i mezzi collettivi di salvataggio della nave risultano sufficienti ad ospitare un numero massimo di 27 persone ", ha fatto sapere la Guardia costiera in una nota con la quale informa del fermo amministrativo per Sea Eye 4. L'assenza di adeguati dispositivi di protezione e salvataggio per l'ingente numero di persone che solitamente soccorre l'imbarcazione può essere causa di gravi problemi in situazioni di necessità.

" In caso di emergenza a bordo della nave, che comporti l'evacuazione della stessa, si ritiene che l'equipaggio non sarebbe in grado - anche per consistenza numerica e di qualifica - di garantire che le persone ospitate possano essere avviate ai mezzi di salvataggio nè ovviamente trovare posto sufficiente per essere sugli stessi ospitate ", scrive ancora la Guardia costiera di Palermo.

Quasi immediato il commento via Twitter attraverso il profilo ufficiale di Sea Eye 4. " Troppe persone soccorse ", si legge nel tweet ed è impossibile non percepire una nota di sarcasmo in queste parole. Nel tweet si sottolinea che il fermo è arrivato dopo un'ispezione durata 12 ore. " Faremo del nostro meglio per tornare all'azione il prima possibile ", si legge ancora. Nel tweet è stato inserito il link a un sito per una raccolta fondi.