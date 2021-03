"Fiammifero nel serbatoio di benzina. La curva? Sarà peggio che a ottobre"

" Per almeno 4 settimane la curva continuerà a crescere ". Ne è certo Roberto Battiston, professore di fisica all'Università di Trento che da mesi studia l'andamento della epidemia. " Bisogna essere rapidi con gli interventi o sarà peggio che a ottobre ", afferma nel corso di un'intervista rilasciata alle colonne del quotidiano La Repubblica.

I contagi

La curva epidemiologica continua ad impennarsi. L'ultimo bollettino (28 febbraio) riferisce di 17.455 nuovi casi su circa 257.024 tamponi (antigenici e molecolari) effettuati. Un dato decisamente allarmante che apre a uno scenario di "epidemia fuori controllo", così come lo era stato nel marzo del 2020 e lo scorso autunno. " Allora però avevamo una serie di frecce al nostro arco per piegare la curva e riportarla a valori accettabili, cosa avvenuta ai primi di dicembre ", chiarisce l'esperto. Le ormai note "regole d'oro" per agirnare i contagi (distanziamento sociale e mascherine) potrebbero non essere più sufficienti a contenere l'ondata ingenerata dalle varianti del virus originario. " Stiamo già usando tutti gli strumenti a disposizione: mascherine, distanziamento, vaccini, immunità di gregge di chi si è già ammalato. - prosegue il professore - Però abbiamo di fronte le varianti, molto più aggressive del virus ordinario, che stanno diventando le forme più diffuse ".

L'indice Rt e le Regioni ad alto rischio

L'indice Rt resta il parametro imprescindibile per misurare il tasso di contagiosità delle nuove mutazioni tra la popolazione. " Il fiammifero è l'Rt: se supera 1, come avviene in tante zone, l'epidemia ha un serbatoio di carburante enorme ", spiega Battiston. In ben 20 Regioni è già scattato l'allarme: " Quelle in condizioni più gravi sono una ventina, altrettante stanno peggiorando. Nel primo gruppo ci sono Pescara, Chieti, Matera, Salerno, Imperia, Bergamo, Brescia, Ancona, Ascoli, Campobasso, Monza, Trento e buona parte della Toscana. Tra le zone che peggiorano ci sono il comune di Napoli, il Piemonte, alcune province del Friuli, Frosinone, e province lombarde come Como e Cremona. Va sottolineato che tre settimane fa in condizioni critiche c'erano solo la provincia di Perugia e quella di Bolzano ". Dunque, l'Rt sembrerebbe essere una sorta di bomba ad orologeria, pronta ad esplodere da un momento all'altro." Visti i tempi di intervento e reazione, - continua l'esperto - Visti i tempi di intervento e reazione ".

Le misure di contenimento