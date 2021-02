Tre in arancione, due in rossa: le Regioni cambiano colore

La cartina a colori dell'Italia potrebbe cambiare. Stando all'aggiornamento settimanale dell'andamento epidemiologico effettuato dalla Cabina di regia Ministero della Salute-Iss, i colori delle Regioni italiane potrebbero variare. Secondo quanto riferito dalle agenzie, infatti, Lombardia, Marche e Piemonte potrebbero avviarsi verso la zona arancione, mentre la Basilicata potrebbe entrare in fascia rossa. Misure più restrittive anche in Molise che, data la situazione critica, avrebbe chiesto di essere posizionato in zona rossa. Per il momento, si tratta di indicazioni preliminari: a dare attuazione ad eventuali misure restrittive sarà il ministro Roberto Speranza, che in giornata dovrà emettere le relative ordinanze.

Ma il report di Iss e Ministero parla chiaro: " Cinque Regioni (Abruzzo, Lombardia, Marche, Piemonte, Umbria), rispetto alla settimana precedente, hanno un livello di rischio alto ", si legge nella bozza del monitoraggio settimanale. Per la quarta settimana consecutiva, è stato registrato un peggioramento nel livello di rischio: "Sono 15- spiegano gli autori- le Regioni/Province autonome con un rischio alto o moderato". Oltre alle 5 a rischio alto, infatti, si contano 10 territori con una classificazione di rishcio moderato, " di cui 5 ad alta probabilità di progressione a rischio alto nelle prossime settimane ", e 6 a rischio basso.

L'indice Rt è maggiore di 1 in 10 Regioni, tra cui la Basilicata dove il limite inferiore ha superato 1,25, compatibile con uno scenario di tipo 3. Le altre zone con Rt maggiore di 1 sono Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Molise, Piemonte, Trento, Toscana e Umbria: di queste 9, in 5 l'indice Rt risulta compatibile con uno scenario di tipo 2. Tutte le altre Regioni, invece, rientrerebbero in uno scenario di tipo uno. A livello nazionale, però, l'Rt è rimasto invariato rispetto alla scorsa settimana, stabile a 0,99.

Stando ai dati rivelati dalla Cabina di regia, nell'ultima settimana si è registrato un peggioramento nelle aree con un tasso di occupazione in terapia intensiva o in zone mediche sopra la soglia critica: 8 Regioni, rispetto alle 5 della settimana scorsa. A livello nazionale, invece, il tasso di occupazione dei reparti intensivi rimane sotto la soglia critica (24%), nonostante continui ad essere alto: le persone ricoverate in questi reparti è aumentato da 2.074 pazienti (dato del 16 febbraio) a 2.146 al 23 febbraio. " Tale tendenza a livello nazionale - sottolineano gli autori del report - sottende forti variazioni interregionali con alcune regioni dove il numero assoluto dei ricoverati in area critica ed il relativo impatto, uniti all'incidenza, impongono comunque misure restrittive ".