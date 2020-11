File e assembramenti all'aeroporto. L'ira di Francesco ​Facchinetti: "Al governo vi svegliate o no?!"

Francesco ​Facchinetti è una furia. Il produttore musicale di rientro da un viaggio di lavoro in Spagna si è trovato di fronte a file di ore all'aeroporto dove le misure anti-covid sono saltate e sui social network ha sfogato tutta la sua frustrazione. " Qualsiasi paese sta anni luce avanti, noi cosa facciamo? Ma chi ci governa si sveglia o no? Vi svegliate o no, siamo un paese che è una barzelletta!! La Spagna ci ca** in testa e pensare che siamo in questo incubo da mesi ".

Mi sono rotto i co*****i. È da settembre che viaggio in tutta Europa per lavoro. Se devo andare in Spagna prima devo fare il tampone, se è positivo non entro, se è negativo devo fornire documento in inglese e spagnolo, poi scarico un'App dove devo rispondere a mille domande, che vengono controllate e verificate prima del mio arrivo. Così non devo compilare questi fogli di m***a, che ti fanno compilare in Italia. Arrivato in Spagna ho un QR Code, non faccio la fila, ti scansionano e passi, via

Francesco ​Facchinetti hasituazione al limite che si registra ogni giorno negli aeroporti di mezza Italia. File chilometriche, assembramenti e mancato rispetto del distanziamento il tutto per passare i. Verifiche che, diversamente dal resto d'Europa dove si utilizzano le applicazioni, in Italia vengono effettuate ancora con fogli e scartoffie: "".

Un metodo snello che, a quanto riferito da Francesco ​Facchinetti, non viene attuato in Italia dove i controlli in vigore sono alla vecchia maniera: " In Italia è tutto l'opposto, prima di entrare ti danno millemila fogli da compilare, se io ho il coronavirus con questa penna che tutti si passano, quando vado dall'agente, o sto ammassato con tutti, glielo attacco. Allucinante. Siamo la nazione più martoriata d'Europa, ma noi questa applicazione non ce l'abbiamo e quindi file pazzesche, assembramenti! ".