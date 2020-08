Facchinetti mette in dubbio le scelte del governo: "Fa più vittime il coronavirus o la chiusura totale?"

Fa più vittime il coronavirus o il lockdown? È questa la domanda che Francesco Facchinetti rivolge a se stesso e ai suoi follower sui social. L'ex DJ Francesco ha condiviso sul suo profilo Instagram un video in cui si chiede se sia peggio esporsi al rischio del contagio di Covid-19 oppure restare chiusi in casa e isolati, senza la possibilità di lavorare e con lo spettro della depressione che incombe.

" Non bisognerebbe scegliere tra queste due cose – scrive Facchinetti nel post – , non si può giocare con la vita delle persone. Ma se lo Stato non aiuta i bisognosi, purtroppo, chi tra di loro non muore per il virus rimarrà presto senza soldi... sempre che non sia già ora senza una lira! ".

Facchinetti sottolinea l'overdose di notizie, dati, analisi, studi e soprattutto opinioni: ogni giorno sui social, tutti hanno un parere su ogni singolo fatto che riguarda la pandemia, anche se non possiedono alcuna competenza per comprenderlo e commentarlo.

" Ognuno vuole dire quello che pensa – dice nel video – ma tra le tante cose dette, non ho mai sentito questa domanda: fa più vittime il coronavirus o il lockdown? Moriamo di più per colpa di questo virus maledetto o per colpa del fatto che non uscendo di casa, non generiamo soldi e la nostra famiglia muore di fame? ".

Un recente studio dell'università di Torino, la ricerca "Effects of Covid-19 Lockdown on Mental Health and Sleep Disturbances in Italy" pubblicato dall'MDPI (l'International Journal of Environmental Research and Public Health), rivela che un italiano su quattro ha avuto disturbi del sonno e sintomi di ansia e depressione durante il confinamento domestico.

Francesco Facchinetti: "La scelta è tra virus e lockdown?"

" Fa più vittime il Covid – si chiede Francesco – o la chiusura di tutto? Io non l'ho mai sentita questa domanda, eppure qualcuno se l'è fatta. Quando hanno deciso di riaprire tutto, avranno detto: 'Beh, meglio che qualcuno in più muoia di coronavirus che lasciare gli italiani senza soldi' ".

" Giocare con la vita delle persone – aggiunge Facchinetti – non è il massimo della vita ". La soluzione che Francesco propone è semplice: lo Stato deve intervenire. E deve farlo in maniera diretta, veloce ed incisiva. " Le persone si stanno uccidendo – chiarisce l'ex cantante – e se non lo fanno oggi, lo fanno a gennaio. A dicembre ci saranno milioni di licenziamenti quando finiranno le cassa integrazioni. Le aziende falliranno. La gente starà a casa. E allora cosa succederà? Lo Stato deve intervenire ".