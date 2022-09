"Storia d'amore finita". Quella voce (smentita) su Di Maio e Virginia Saba

Le voci si rincorrono da quando è cominciata la campagna elettorale: la giornalista Virginia Saba e il ministro degli Affari esteri Luigi Di Maio si sarebbero lasciati. La loro storia d’amore, come riporta il quotidiano l’Unione sarda, sembrerebbe naufragata. In questi giorni, quindi, l’ex esponente del Movimento 5 Stelle masticherebbe amaro non solo per la cocente sconfitta elettorale, che non ha permesso al suo partito di eleggere parlamentari, ma anche per la presunta fine del suo amore con Virginia Saba.

A logorare il rapporto tra i due sarebbero state proprio le ultime scelte politiche di Di Maio. Prima l’uscita dai Cinque Stelle e poi la creazione di “Insieme per il futuro” sono mosse che, sembra, non sono piaciute alla giornalista sarda. I troppi impegni del ministro, sempre lontano per mettere a punto la difficile campagna elettorale, avrebbero convinto Virginia a troncare la loro storia affettiva. Negli ultimi giorni prima del voto, la giornalista pare sia anche ritornata a Selargius, nella sua città natale, lasciando da solo Di Maio.