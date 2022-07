"Fino a 15°C in meno": le ultime ore di Caronte

Non è ancora finita ma presto assisteremo finalmente a una ventata d'aria fresca che farà crollare le temperature anche di 15°C rispetto ai valori attuali e degli ultimi giorni. Intanto, però, dovremo soffrire almeno per altre 48-72 ore prima che l'anticiclone africano Caronte possa iniziare a ridimensionarsi.

Cosa sta per cambiare

Se nella giornata odierna le massime hanno toccato nuove punte di 38-40°C al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, la situazione rimarrà uguale fino a mercoledì con temperature decisamente alte, al di sopra delle medie e umidità in aumento. Poi, però, nella notte di giovedì 7 luglio si attiverà una discesa di correnti più fresche dall'Europa nord-orientale preludio di un totale e netto cambio della circolazione atmosferica. Non più l'anticiclone africano ma quello delle Azzorre che prenderà pian piano possesso del Mediterraneo. Il calo termico sarà importante: 10 gradi in meno quasi ovunque con picchi fino a 15°C, un ribaltone notevole nel cuore dell'estate. Non per niente, è stato rinominato "Pompiere". Finalmente il cielo tornerà azzurro, il pulviscolo sahariano sparirà e si tornerà a respirare anche in pieno giorno.

Forti fenomeni temporaleschi

Quando arrivano correnti molto fresche dopo un periodo di caldo anomalo come questo, i contrasti sono quasi sempre molto forti e non passano inosservati. Come spiegano gli esperti, quindi, non è escluso il " rischio di fenomeni anche di forte intensità con la possibilità pure di locali grandinate e colpi di vento prima sulle regioni del Nord; poi entro venerdì sulle regioni del Centro-Sud". In pratica, i temporali interesseranno soprattutto il nord-est, le regioni centrali adriatiche, il Sud e la Sicilia con acquazzoni anche intensi, fulmini e grandine. Al momento è difficile inquadrare i fenomeni più forti che saranno, comunque, a macchia di leopardo.

Quanto dura il fresco

Diciamo, quindi, quasi addio a Caronte, ma la tregua non sarà lunghissima: da giovedì fino ai primi giorni della prossima settimana avremo a che fare con la tanto cara e dimenticata estate italiana senza eccessi, con minime notturne gradevoli ovunque, non necessariamente sulle zone di collina o in montagna. Questo "piacere", però, non dovrebbe durare a lungo dal momento che vivremo una specie di altalena meteorologia: una nuova rimonta dell'anticiclone africano sembra poter essere realtà intorno al 13-14 luglio ma saranno necessari ulteriori aggiornamenti. Urgono conferme e, soprattutto, bisognerà capire la durata: se sarà cattivo e lungo come Caronte o se si tratterà di una toccata e fuga in attesa, magari, di una nuova rinfrescata.