Dal fitness alla radio: l'Esercito italiano torna a Rimini Wellness

L'Esercito italiano è presente a Rimini, in occasione della 15esima edizione di Rimini Wellness. L'evento fieristico, organizzato nella città romagnola dal 24 al 26 settembre 2021, e ormai diventato un tradizionale appuntamento dedicato al mondo del benessere declinato in tutte le sue forme.

Military fitness (e non solo)

Rimini Wellness è la più grande kermesse al mondo dedicata a fitness, benessere, sport, cultura fisica e sana alimentazione, un evento che racchiude sotto lo stesso tetto tutte le maggiori aziende dell'universo wellness: dai produttori di macchine per l'attività fisica alle palestre, le scuole e le associazioni di categoria, ai cultori del fisico, passando per le SPA del relax, le scienze riabilitative, la danza, ma anche il turismo e il design.

Sei le sezioni offerte al pubblico e ai visitatori. Pro.Fit è un programma, riservato ed esclusivo, rivolto ai professionisti e alle più importanti aziende internazionali del settore; FUN è invece dedicato al pubblico active che ogni anno partecipa con entusiasmo alla manifestazione. Troviamo poi FoodWell Expo, dedicata all'alimentazione sana per chi è in movimento, RiminiSteel, la parte più heavy di RiminiWellness che ospita sport da combattimento, arti marziali, body building e tutto ciò che riguarda la "cultura fisica", Riabilitec, la sezione in cui sono presentate tutte le innovazioni tecnologiche per la riabilitazione e la rieducazione motoria e, infine, Pilates Junction, uno spazio interamente dedicato alle più importanti aziende di pilates.

Le parole chiave, scelte e rappresentate dall'Esercito, sono tre: benessere, fitness e sport. Nell'area espositiva situata all'interno del quartiere fieristico (Piscine Est), è stato allestito un percorso di "military fitness”. Qui, i visitatori potranno cimentarsi, sotto gli occhi attenti degli istruttori del 186° reggimento paracadutisti Folgore di Siena, in esercizi dinamici e aerobici con zaino, che riproducono l’allenamento quotidiano del soldato. Scendendo nel dettaglio, il circuito consiste in una serie di ostacoli verticali e orizzontali, nell’ambito di un percorso caratterizzato da difficoltà crescenti, da superare in movimento, combinando doti di velocità e di agilità.

La radio dell'esercito

Ma tra le novità più sostanziali di questa edizione troviamo la presenza di Radio Esercito, la web radio di Forza Armata, nata nel giugno 2019 all’interno degli studi del 28esimo reggimento comunicazioni operative "Pavia" di Pesaro.

L’emittente radiofonica, interamente gestita da militari professionisti del settore, trasmette eccezionalmente dall’area espositiva, dalle 09.00 alle 18.00 delle tre giornate di apertura al pubblico, dando così l’opportunità al popolo del fitness di vedere in azione speaker e tecnici audio con le stellette, lasciando dediche e proposte musicali. Un'occasione, questa, che riunisce in un colpo solo benessere e tanta, voglia di buona musica.

Ricordiamo che è possibile ascoltare Radio Esercito ("la radio che marcia al tuo fianco") in streaming sul sito www.esercito.difesa.it, oltre che sulle principali app e piattaforme di agglomerazione radio, modalità che la rendono facilmente raggiungibile dagli ascoltatori attraverso i propri dispositivi mobili. Per maggiori informazioni, si prega di visitare il sito ufficiale dell'esercito, dove sarà possibile trovare ogni informazione a riguardo.