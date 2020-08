Briatore attacca sindaco: "Noi chiusi, altri ballano sui tavoli". Ma spuntano 6 contagi

Va avanti senza esclusione di colpi il duello verbale tra Flavio Briatore e il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda. Tutto nasce dall'ordinanza governativa che impone lo stop alle discoteche, inasprita ulteriormente dal sindaco del comune sardo. Arzachena è il principale centro abitato della Costa Smeralda e ne sono frazione le rinomate località di Porto Cervo, Cala di Volpe, Golfo Pevero, Poltu Qualtu, Liscia di Vacca e Romazzino, solo per citare alcune delle mete più ambite del turismo internazionale. Porto Rotondo, invece, è frazione di Olbia. Il Billionaire di Flavio Briatore si trova a Golfo Pevero, quindi ricade nell'amministrazione di Ragnedda. Dopo la chiusura del locale più famoso della Costa Smeralda, l'imprenditore e manager aveva lasciato un messaggio molto polemico nei confronti del sindaco di Arzachena, che non si era tirato indietro, rispondendo a tono alle rimostranze di Briatore.

Io credo che il sindaco di Arzachena sia scappato, non io. Io sono a casa mia, a Montecarlo non scappo, vivo

Di ieri sera abbiamo le prove fotografiche, visive, che poi manderemo, che ballavano tutti sui tavoli. Non fa nemmeno rispettare il decreto del governo che non so può ballare. Non fa nemmeno rispettare la sua stupida idea di restringere ancora questo

Poche ore fa si è consumato il secondo round, con Flavio Briatore sempre più indispettito per quello che sta succedendo sull'isola. "", incalza l'imprenditore, rispondendo a Roberto Ragnedda. "", afferma Flavio Briatore. Quella delle cosiddette "discoteche abusive" è stata fin da dubito la paura dei proprietari dei locali, che temevano il proliferare di locali che, nati con altri intenti, si sarebbero trasformati in sale da ballo alternative.

Ha aspettato che il Billionaire chiudesse e via, festa come non mai. Questo no, fessi no. È una vergogna. Adesso vedrete il video di ieri e l'altro ieri

A quanto pare, in una Costa Smeralda ancora brulicante di turisti per gli ultimi scampoli di un'estate surreale, la paura si è trasformata ben presto realtà e la denuncia è arrivata direttamente da Flavio Briatore, che da quasi una settimana è in aperta contestazione con l'amministrazione locale di Arzachena. L'imprenditore aveva provato a tenere aperto nel pieno rispetto dell'ordinanza governativa, soprattutto per tutelare il lavoro dei tanti dipendenti del suo Billionaire, l'ordinanza comunale l'ha impedito. "", ha concluso Flavio Briatore. Il sindaco di Arzachena ha stabilito che nel suo comune non sia possibile suonare oltre la mezzanotte e che prima di tale ora la musica debba essere solo a volume moderato.