Flavio Briatore "respinge" la Gismondo: "Non lascia una lira, non dà lavoro a nessuno"

Flavio Briatore è un fiume in piena nel rispondere alle dichiarazioni rilasciate da Maria Rita Gismondo, uno dei medici che abbiamo imparato a conoscere meglio durante i mesi di quarantena grazie ai suoi interventi in tv e sui media. Nei giorni più bui del coronavirus, la professoressa Gismondo era in prima linea come virologa all'ospedale Sacco, uno degli hub italiani per i malati di Covid. Terminata la stringente emergenza anche lei ha deciso di dedicare qualche giorno alle ferie e così ha fatto scalo nella meta vacanziera più cool per le vacanze estive in Italia, la mondanissima Porto Cervo.

Qui, Maria Rita Gismondo è proprietaria di un appartamento nell'iconica piazzetta della frazione di Arzachena ma prende le distanza dagli ambienti più esclusivi della località. " Sono schiva, mi vanto di non essere mai stata al Billionaire. Faccio una vacanza semplice: mi sono portata solo due magliette e un paio di jeans e cucino da sola la pasta alla norma e la parmigiana. Niente vita mondana ", ha detto a Il Fatto Quotidiano. La virologa prende le distanze da un certo status vacanziero tipico della Costa Smeralda, che è diventata famosa nel mondo proprio per la bellezza delle sue località unita allo scintillio della sua vita notturna. Nel corso dell'intervista ha raccontato di essere stata riconosciuta all'imbarco del traghetto di Genova, tanto da ricevere l'imbarco prioritario. Un'accortezza che l'avrebbe messa in imbarazzo. Prima di partire si è sottoposta al tampone e ha sempre con sé la mascherina, perché " siamo personaggi pubblici, dobbiamo dare il buon esempio ".

Questa intervista non è piaciuta a Flavio Briatore, che in quanto patron del Billionaire si è sentito chiamato in causa dalle affermazioni di Maria Rita Gismondo. " Io mi vanto del fatto che una così non è mai entrata al Billionaire ", ha detto l'imprenditore dopo aver riposto ai suoi follower le parole della virologa. " In pratica questa qui non lascia una lira a nessuno. Era meglio se restava a casa e non veniva in Sardegna. Cucina da sola, fa tutto da sola. Dà lavoro a zero persone e non va nei ristoranti, per cui Gismondo stattene a casa ", continua Flavio Briatore mentre prosegue nel commento all'intervista della virologa: " Ma chi riconosce la Gismondo, ma chi ti fila? Dici che sei un personaggio pubblico? Ma va là! Voi avete terrorizzato l'Italia, tu sei una di quelle che ha terrorizzato l'Italia e al Sacco eravate in due, uno contro l'altro ".