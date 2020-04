La profezia della Gismondo: "Perché sono pessimista..."

Con l'allentamento delle misure di contenimento e la ripresa di alcune attività produttive e commerciali, la paura di una seconda ondata di Covid-19 è dietro l'angolo. A mettere in guardia dai rischi che potrebbe comportare il cambiamento del 4 maggio è la virologa del Sacco di Milano, Maria Rita Gismondo.

Già qualche giorno fa, l'esperta aveva definito "più che concreta " l'ipotesi di una possibile seconda ondata di contagi ad ottobre, " se non addirittura tre settimane dopo la riapertura ". E oggi, dalle colonne del Fatto Quotidiano, torna sulla questione. "Non ho mai escluso che nell'affrontare questa pandemia le scelte delle misure avrebbero potuto essere altre" , premette la Gismondo, portando come esempi l'analisi dei dati provenienti dalla Cina, l'isolamento delle persone più a rischio contagio e l'individuazione di " focolai da circoscrivere lasciando in libertà (vigilata) tutti gli altri ".

E aggiunge: " Certo, è facile fare considerazioni a posteriori. Le scelte, a livello internazionale, sono state tutte Wuhan-simili e ci siamo adeguati. Forse anche perché nessuno avrebbe voluto assumersi la responsabilità di stare fuori dal coro ". Da qui è derivata la decisione del lockdown, " un sacrifico importate, anche dal punto di vista economico ". E ora che il 4 maggio si avvicina, con l'allentamento delle misure di contenimento e la possibilità di far visita ai parenti e di riaprire attività produttive, la Gismondo lancia una provocazione: " Siamo sicuri ora di non vanificare questo enorme sacrificio irripetibile? ".