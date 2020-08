Una valanga d'odio su Briatore: "Contagiato? Questo è il karma"

Inevitabile il clamore suscitato dalla notizia del ricovero per Covid di Flavio Briatore. L'imprenditore sarebbe stato portato lunedì sera all'ospedale San Raffaele di Milano, dove le sue condizioni sarebbero attualmente serie, come riferisce L'Espresso. Il patron del Billionaire non necessita della terapia intensiva ma è comunque posto in regime di stringente controllo. La notizia è esplosa sui social, dove si è scatenato l'odio degli haters nei confronti dell'imprenditore, la cui colpa nelle settimane precedenti è stata quella di difendere il suo lavoro e quello degli altri operatori della movida.

Con la scoperta di nuovi 52 contagiati al Billionaire si può affermare che il locale sia tecnicamente un focolaio. La domanda è: Briatore è in quarantena? E sull'arroganza dei giorni scorsi e le parole contro il sindaco di Arzachena, che dice?

Briatore, secondo L'Espresso, ricoverato a Milano per Covid. Speriamo che guarisca presto e che possa trarne una lezione importante, perché la salute non può essere sacrificata al business. Alzano Lombardo avrebbe dovuto insegnare qualcosa

In realtà, la polemica contro Flavio Briatore è iniziata a montare questa mattina, con la comunicazione della positività di altri 56 soggetti legati al Billionaire. Sarebbero tutti membri dello staff, che si sommano alle positività già conclamate nei giorni scorsi e che portano a 63 il numero di contagi complessivo del locale di Arzachena. "", scriveva questa mattinaprima della comunicazione della situazione di salute dell'imprenditore. Appresa la notizia, la giornalista ha lasciato un nuovo messaggio: "".

Se Selvaggia Lucarelli parla di lezione da imparare, sui social si parla di karma e si scatena la rabbia, spesso odio sociale, contro Flavio Briatore. " Briatore ricoverato per Covid. È proprio vero che il karma esiste, almeno adesso forse la smette di sparare stronzate ", " Per quanto mi riguarda, Briatore non dovrebbe usufruire del servizio pubblico. Il karma esiste ", " Se dico quello che penso su Briatore mi denunciano. Lasciamo fare al karma il suo corso ", " Sarà brutto a dirsi, ma quanto gongolate da 1 a 10 0per il focolaio del Billionaire? Io 25. Alla faccia di c... di quel gran c... flaccido di Briatore e dei suoi illustri clienti ricchi e poveri ", sono solo alcuni dei post d'odio che si possono trovare sui social, dove Briatore è uno degli argomenti di discussione più attivi. " Basta immigrati che fanno serate al Billionaire e poi ubriachi vanno in giro ad infettare gli Italiani ", ha scritto, invece, Chef Rubio su Twitter, sminuendo il problema della positività dei migranti.