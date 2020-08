"Briatore ricoverato per Covid. Le sue condizioni sono serie"

Flavio Briatore in queste ore è stato ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano per Covid. L'Espresso ha rivelato che l'imprenditore è arrivato lunedì sera presso la struttura e non si troverebbe in questo momento in terapia intensiva, ma le sue condizioni sarebbero ritenute serie dai medici. Proprio in queste ore è salito a 63 il numero di contagiati al suo Billionaire, dopo che sono stati individuati altri 56 positivi al Covid. La maggior parte dei contagiati, però, sarebbe asintomatica e in isolamento domiciliare.

L'imprenditore simbolo dellae patron di uno dei suoi locali più rappresentativi, nelle scorse settimane è entrato a gamba tesa nella polemica sulla chiusura delle discoteche imposta dal governo a partire dallo scorso 17 agosto. Il patron del Billionaire aveva cercato di resistere e di restare aperto ma l'ordinanza ulteriormente restrittiva del sindaco di Arzachena aveva di fatto precluso qualunque possibilità, interrompendo con anticipo la stagione in Costa Smeralda. Una decisione che Briatore non ha accettato per i modi e i tempi e che l'ha spinto a entrare in polemica. Diversi gli scambi di battute via social tra l'imprenditore e il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda.

La Costa Smeralda nelle ultime settimane è al centro della polemica per l'aumento straordinario dei contagi, che viene imputato alle serate nei locali più alla moda della località sarda, che quest'anno aveva ritrovato un nuovo splendore nonostante le limitazioni imposte dal Covid. Tantissimi personaggi hanno preferito la Sardegna alle mete estere ma gli assembramenti potrebbero aver veicolato il virus e aumentato la possibilità di contagio. Ma non ci sono solo le discoteche, perché la voglia degli italiani di riprendersi la libertà e di scatenarsi dopo i mesi di lockdown potrebbe aver influito anche in altre circostanze. Ha rimblzato su tutti i siti lo scatto di Siniša Mihajlović insieme ad altri volti noti dopo una partita di calcetto, dopo la scoperta della positività da parte dell'allenatore del Bologna. L'ex campione sta bene, è asintomatico ma le sue condizioni vengono monitorate con maggiore attenzione, vista la patologia che l'ha colpito solo pochi mesi fa. Con Siniša Mihajlović, risultato poi contagiato dal Covid, c'era anche Flavio Briatore e con loro hanno giocato anche Paolo Bonolis e il figlio Davide e Gabriele Parpiglia. Sia i Bonolis che il giornalista hanno fatto sapere di non essere al momento positivi al Covid dopo aver effettuato tutti gli esami necessari.

La comunicazione della positività di Flavio Briatore e delle sue condizioni di salute ritenute al momento serie è arrivata pochi minuti dopo un'altra notizia. È do poche ore fa la scoperta della positività del patron del Sottovento, un altro storico locale della Costa Smeralda. L'uomo sarebbe ricoverato nel reparto malattie infettive dell'ospedale di Sassari con sintomatologia molto grave. Il Sottovento ha resistito alla chiusura del 17 agosto, perché dispone anche di un ampio ristorante con pianobar. Ad agosto ai suoi tavoli hanno seduto moltissimi personaggi noti come Zlatan Ibrahimovic, lo stesso Siniša Mihajlović, ma anche Diletta Leotta e Paolo Bonolis.