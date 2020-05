Un altro "schiaffo" alle imprese: rimborsi finiti per mascherine

I soldi dei rimborsi per delle mascherine? Spariti in meno di un secondo. Un'operazione maldestra, finita in tempi record, quella di ''Impresa sicura'', l'incentivo del governo destinato a tutte quelle aziende che hanno acquistato dispositivi di protezione individuale (Dpi) durante l'emergenza Covid-19 per garantire ai propri dipendenti condizioni di lavoro in sicurezza.

Un disastro totale, l'ennesimo click-day finito nel caos più totale dopo quello del sito Inps. Dei 50 milioni stanziati in favore delle imprese ne Decreto Cura Italia, e la cui gestione era stata affidata ad Invitalia, agenzia del ministero dell'Economia, non sono rimaste che le briciole. Il giorno fissato per cominciare a prenotare i contributi è stato l'11 maggio, a partire dalle ore 9 del mattino. In teoria, ci sarebbe stato tempo per presentare la richiesta di partecipazione al bando fino alla data del 18 maggio ma, già il giorno 11, un secondo dopo l'avvio dell'operazione, i soldi erano finiti. " Dopo appena un minuto dall'apertura dello sportello, avvenuta puntualmente alle ore 9 - fa sapere Invitalia con una nota - erano già state effettuate 59.025mila richieste di prenotazione da parte di 42.753 imprese per un importo di 498.841.142 euro ". Con i pochi soldi messi sul piatto, e il numero di richieste effettuate, era prevedibile un altro flop scandoloso. Ormai, è un dato di fatto: il sistema del click-day non funziona.

Tante, troppe le imprese escluse dall'indennizzo. Ad accaparrarsi una esigua parte dell'incentivo sono state solo 3.150 aziende, tutti le altre sono rimaste a secco. Sono molti gli imprenditori delusi dalla ''lotteria dei rimborsi" che ora stanno protestando: solo 2.925 attività sono riuscite a prenotarsi nel primo secondo, altre 225 nella frazione successiva e 205.676 sono state tagliate fuori. Troppo farraginoso il modulo di compilazione dei dati a fronte di tempi stringentissimi. Neanche un robot sarebbe riuscito a prenotarsi in una manciata di secondi.