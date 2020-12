Un pitone di quasi 2 metri: il giallo a Foggia

Un episodio che ha creato molto scalpore a Foggia. La carcassa di un pitone di un metro e mezzo è stata trovata sul ciglio della strada nella zona periferica.

Dall'immagine si può vedere la spaventosa grandezza del rettile che è stato recuperato dalle guardie ecozoofile di "Era Ambiente Laboratorio Verde - nucleo intervento tutela ambiente" del capoluogo dauno dopo una segnalazione da parte di alcuni cittadini alla sala operativa della polizia locale. È sulla loro pagina Facebook che è stata pubblicata la foto del rettile in mano a una degli agenti di turno. Nel post c'è scritto: " le guardie sono intervenute in viale Europa dove è stata recuperata la carcassa di un pitone ". Ora sono in corso le indagini per capire come si trovava abbandonato in città l'animale e perché era senza vita. " Nel frattempo - continuano le guardie ecozoofile nel post - il pitone è stato trasportato presso il comando della polizia locale e verrà affidato ad una ditta specializzata per l'opportuno trattamento ".

L'immagine ha fatto il giro del web e ha creato molto scalpore tra i residenti. In realtà, però, non è la prima volta che accade un episodio simile a Foggia. Già a febbraio del 2017, come si legge sul quotidiano "La Gazzetta del Sud", un pitone reale di circa due metri venne trovato in un cartone abbandonato alla periferia del Comune pugliese, in via Gioberti. In quel caso il serpente era vivo ed era stato abbandonato. Quante volte a qualcuno è capitato di salvare o leggere di animali tratti in salvo sul ciglio di una strada. Solitamente si tratta di un gatto, di un cane o di un uccellino, invece in quel caso si trattava di un serpente di grandi dimensioni. Sul posto intervenne, dopo la segnalazione telefonica da parte di alcuni cittadini, una pattuglia della polizia che transennò la zona fino all'arrivo dei carabinieri forestali che presero in consegna il rettile.

In realtà, gli episodi in cui ci si ritrova faccia a faccia con un pitone sono più di quanto si possa pensare.

Come si legge sul sito di "Agr", un mese fa circa, a Pomezia, un Comune in provincia di Roma, i carabinieri forestali hanno catturato un pitone lungo oltre un metro e mezzo. Si trattava di un pitone della specie "morelia spilota", molto diffuso in Australia che non è dotato di veleno, ma il cui morso può essere molto doloroso. L’esemplare era stato avvistato nel giardino di una villa privata in via degli Eucalipti. Il serpente se ne andava in giro tranquillamente sotto gli occhi increduti di tutti i residenti della zona fino all'arrivo dei militari.