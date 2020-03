Foggia, detenuto prende a pugni agente e lo manda in ospedale

Non c'è pace per il personale della casa circondariale di Foggia, che durante quest'ultimo mese ha già dovuto affrontare violente rivolte ed evasioni da parte degli ospiti reclusi, furiosi dopo la comunicazione delle restrizioni emanate dal Governo a causa dell'emergenza Coronavirus.

Il segretario generale nazionale del Co.s.p. Domenico Mastrulli ha infatti denunciato l'ennesimo episodio di aggressione commesso ai danni di un agente di polizia penitenziaria da parte di uno dei detenuti. I fatti, secondo quanto riferito dal segretario, si sono verificati durante la mattina di ieri, intorno alle ore 11:00, all'interno del reparto "Accoglienza della Reclusione". Divenuto furioso per futili ragioni, il 40enne M.M., originario di San Severo (Foggia) e pluripregiudicato per reati di droga ed aggressione, si è improvvisamente scagliato contro un assistente capo coordinatore, tramortendolo con un pugno in pieno volto.

Immediato l'allarme, con i colleghi del poliziotto ferito che cercavano di bloccare il facinoroso, ex pugile e ben piazzato. Alla fine la situazione è ritornata alla calma, e l'assistente capo è stato accompagnato nell'infermeria del carcere, dove ha ricevuto le prime cure. Per lui si è reso comunque necessario il trasferimento presso il pronto soccorso dell'ospedale Civile di Lucera, dove gli sono stati assegnati 20 giorni di prognosi per una frattura scomposta del setto nasale.