Camici, altre accuse a Fontana: indagato per autoriciclaggio

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sarebbe indagato per autoriciclaggio e false dichiarazioni nella voluntary disclosure sempre nell’ambito dell’indagine riguardante il caso camici. La procura di Milano ha inoltrato una richiesta di rogatoria alle autorità svizzere per chiarire la posizione del presidente lombardo.

Indagato Fontana

Nel 2016, Fontana aveva regolarizzato la sua posizione con una voluntary disclosure, una collaborazione volontaria, ossia lo strumento che il fisco mette a disposizione dei contribuenti per regolarizzare la propria posizione fiscale. E che obbliga le banche a fornire informazioni in merito ai correntisti. L'inchiesta era nata dalla fornitura di alcuni camici da parte di una società che era riconducibile al cognato di Fontana. Al centro dell’inchiesta emersa con il caso camici ci sono i 5,3 milioni di euro su un conto svizzero che il governatore aveva ereditato dalla madre, soldi regolarizzati con la voluntary disclosure.

Il conto in banca Svizzero

Oggi, la Procura di Milano ha inviato una richiesta di rogatoria in Svizzera in relazione al conto scudato del presidente. Proprio da quel conto proverrebbero i 250mila euro che Fontana avrebbe offerto al cognato Andrea Dini per riparare alla mancata vendita dei camici alla Regione all'inizio della pandemia. Ora i pm milanesi vogliono ricostruire esattamente la provenienza di quei soldi.

A dare notizia della rogatoria è stato il procuratore Francesco Greco, attraverso un comunicato stampa in cui ha spiegato come la difesa del governatore si sia “oggi dichiarata disponibile a fornire ogni chiarimento” anche con produzione di documenti o “presentazione spontanea dell’assistito”. Il caso camici risale allo scorso giugno, quando era stata avviata l’indagine in seguito alla messa in onda di un servizio giornalistico di Giorgio Mottola, sul programma di Rai3 "Report", nel quale venivano evidenziate presunte anomalie in una donazione alla Regione, tramite Aria, di camici e dispositivi di protezione individuale da parte della società Dama, risultata poi riconducibile alla consorte e al cognato di Fontana.

Fontana: "Nessuna ombra su origine soldi scudati"

Oggi, il governatore lombardo, da quanto si apprende da fonti giudiziarie, oltre che per frode in pubbliche forniture per la vicenda dei camici prodotti dell'azienda del cognato, risulterebbe iscritto nel registro degli indagati anche per le ipotesi di autoriciclaggio e false dichiarazioni nella voluntary disclosure. Entrambi i filoni sarebbero da ricongiungere all’ormai famososvizzero sul quale, lo ricordiamo, il governatore aveva dichiarato di aver fatto confluire gli oltre 5 milioni di euro, precedentemente patrimonio di due trust, alla morte della madre e aveva affermato che si trattava di fondi ricevuti in eredità.