Fornero, da "trappola Quota 100 non si esce con le pensioni a 62 anni"

Quota 100 è stato " Un provvedimento che aveva un eminente carattere elettorale ". L'ex ministro del Lavoro Elsa Fornero attacca la misura di prepensionamento voluta dal governo gialloverde e, soprattutto dalla Lega di Matteo Salvini.

" Quota 100 - commenta la prof.ssa Fornero in un'intervista a Formiche.net - è stata una trappola perché ha generato false aspettative ". " Era più che legittima l'aspettativa che vi sarebbe stato un intervento sull'età di pensionamento per ridurla rispetto alla nostra riforma del 2012 - ha detto -. Insomma nessuno può immaginare che per 3 anni si è fatta scendere anche drasticamente l'età pensionabile e poi si torna come prima. Lo scalone di cui tutti parlano è un'inevitabile conseguenza della Quota 100 che è stata messa lì, diciamocelo, per intrappolare anche le decisioni di chi viene dopo ".

Così Quota 100, a suo avvio, va superata ma ora che a quella misura il nuovo esecutivo vuole porre rimedio, la medicina potrebbe essere peggiore della malattia. Sull'ipotesi di andare in pensione a 62 anni avanzata dal segretario della Cgil Maurizio Landini, l'ex ministro del lavoro è perentoria: " mandare in pensione le persone a 62 anni vuol dire farne dei futuri poveri perché tra qualche lustro quelle persone potrebbero trovarsi con carenze di risorse ".

Così arrivano le proposte: " quello che va fatto è consolidare il metodo contributivo, far capire che questo ha delle sue regole che sono quelle della sostenibilità. Penso che il modo migliore per ritornare su un sentiero più ragionevole e sostenibile, anche alla luce dei nuovi dati sulla demografia e dell'economia del Paese, sia quello di cominciare a porre qualche restrizione in più rispetto a Quota 100 non per il 2020 ma per il 2021. Limitazioni che segnalino la volontà del governo di non posticiparla ma di andare su misure egualmente generose ".