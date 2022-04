La foto choc contro i tifosi dell'Atalanta che umilia i morti per Covid

Atalanta-Napoli non è terminata sul campo di gioco, ma la partita è proseguita anche fuori con sfottò e polemiche. Così, dopo la sconfitta patita dai bergamaschi, è apparsa su alcune pagine Facebook riconducibili alla tifoseria del Napoli l’immagine dei camion militari che a Bergamo durante il primo lockdown del 2020 avevano trasportato le vittime del Covid. Un post macabro che per titolo riportava: “ Tifosi dell’Atalanta che tornano a casa dopo la sconfitta contro il Napoli ”.

Gli sfottò macabri e la querela dell'Onorevole

E’ bastato questo all’onorevole leghista Daniele Belotti, deputato e storico tifoso dell'Atalanta, per querelare i tifosi partenopei per i post pubblicati sui social dopo la sconfitta. In particolare Belotti ha puntato il dito sulla pagina social “Pastorizia football club“ e “Percoca meccanica“ che hanno messo in rete l'immagine della colonna di camion militari con le bare dei defunti bergamaschi per il Covid. " Come già accaduto in passato, ad esempio in occasione della finale di Coppa Italia 2021 con la Juventus - ha spiegato Belotti -, non ho intenzione di far finta di niente. Per questo presento una querela in questura perchè non si possono offendere in questo modo gli oltre seimila morti bergamaschi per Covid nonchè i tifosi atalantini ".

L'appello alle istituzioni