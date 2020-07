Giallo sulla foto della Boschi in yacht: "C'è assembramento". E sparisce dal web

C’è aria di vacanze. Con l’arrivo delle belle giornate e la fine del lockdown, tutti (compresi i politici del nostro paese) stanno cercando di riacciuffare un po’ della loro quotidianità. E con le alte temperature in molti si rifugiano in barca o tra le spiagge italiane. Come è accaduto a Maria Elena Boschi. La capogruppo di Italia Viva alla Camera, di recente, si è goduta una giornata di relax al mare, più precisamente su uno yatch che ha solcato il mare cristallino dell’isola di Ischia. A testimoniarlo è stata una foto che poi sembra essere stata rimossa dai social. Il danno però è stato fatto e in molti si sono chiesti il motivo di questa scelta, facendo cadere così l’ombra del mistero sulla gita in barca di Maria Elena Boschi. Ma andiamo con ordine.

La foto che ha scatenato una lunga scia di polemiche è stata pubblicata sul profilo Instagram del giornalista Lorenzo Cera. Qui si vede molto chiaramente la Boschi, sorridente e con un costume rosso fuoco, mentre si rilassava insieme ad alcuni amici e colleghi. "Che bella cosa l’amicizia", recitava la didascalia della foto. Purtroppo, neanche il tempo di condividere lo scatto, che tutto è stato cancellato dal profilo del giornalista. La foto, però, aveva già fatto il giro del web ed è stata subito sommersa da critiche. I motivi per il quale sia stata rimossa sono sconosciuti ma qualcuno fa qualche ipotesi.

Non è stato criticato il momento di relax di Maria Elena Boschi, la gita al mare o chissà che altro: lo scatto "viola molto chiaramente tutti i principi del distanziamento sociale che sono ancora oggi in vigore". Si nota, infatti, che sullo yactch non è stato rispettato nessun obbligo, anzi si è venuto a creare un vero e proprio assembramento. Anche se lo scatto è stato eliminato, la foto incriminata è stata comunque ritrovata su Twitter, giusto per lasciare il segno di quanto è accaduto.

Non è la prima volta che Maria Elena Boschi finisce nel mirino dei social. La sua relazione con Giulio Berruti, ad esempio, è diventata un vero e proprio argomento di discussione nelle ultime settimane.