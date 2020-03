Dalla Francia alla Sicilia con una Renault 4 gialla: svelato il mistero

In Italia, il coronavirus ha costretto al blocco degli spostamenti. Nessuno, da Nord a Sud, può circolare nel Paese, se non per situazioni di necessità, lavoro o salute. Eppure, una Renault 4 gialla, con la targa francese, percorreva le strade della Penisola, carica di bagagli. Ma ora, il mistero è stato risolto, e il motivo del viaggio è stato spiegato dagli occupanti dell'auto.

Sui social erano comparse numerose segnalazioni di chi, con foto e video, documentava la presenza dell'auto sulle strade italiane, che si notava facilmente, visti i pochi mezzi in viaggio in questi giorni. Il primo avvistamento risale al 28 marzo, quando un camionista l'aveva incrociata sulla Salerno Reggio Calabria, e il giorno dopo la Renault era stata fermata per dei controlli generici. Poi aveva proseguito per la sua strada e il 22 marzo era stata rivista a Villa San Giovanni. Alle 22.30 dello stesso giorno, la Renault gialla era stata fotografata a bordo del traghetto, controllato dal presidente della Regione Nello Musumeci. Numerose le polemiche legate agli avvistamenti, in un periodo di emergenza e di regole ferree sugli spostamenti.

E oggi, a svelare il motivo del viaggio, ci hanno pensato gli stessi occupanti dell'auto, con un video condiviso sui social. La destinazione finale della Renault è Aci Trezza, nel comune di Aci Castello, in provincia di Catania. Un cittadino argentino racconta che a bordo dell'auto c'erano tre 40enni suoi amici, insieme a lui nel video. Si tratta, spiega l'uomo, di artisti di strada, che non hanno una dimora fissa e vivono in auto. I 40enni hanno origine francese e da 4 mesi vivono a Napoli ma, per rispettare la misura della quarantena, avevano deciso di chiedere ospitalità agli amici in Sicilia e si sono messi in viaggio.