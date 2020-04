Fratelli d'Italia, morto l'ex senatore Antonino Caruso

Antonino Caruso, ex senatore di Alleanza Nazionale prima e del Popolo della Libertà di Fratelli d'Italia dopo, è deceduto nella giornata di oggi.

L'esponente politico era stato tra i primi che avevano aderito al partito fondato da Giorgia Meloni, Guido Crosetto ed Ignazio La Russa nel corso del 2012. L'ex ministro della Gioventù ha commentato la notizia via Facebook: "Apprendiamo con grande tristezza la notizia dell'improvvisa scomparsa del senatore Antonino Caruso", ha esordito il leader di Fdi . Poi il compianto: " A nome mio e di tutta la comunità umana e politica di Fratelli d'Italia desideriamo esprimere cordoglio e vicinanza alla sua famiglia e ai suoi cari. Il senatore Caruso è stato tra i fondatori di Fratelli d'Italia e tra i più capaci e validi esponenti del nostro movimento. Un uomo di altri tempi, un Patriota convinto e capace, uno straordinario professionista. Ci mancherà molto" , ha chiosato la Meloni.

Antonino Caruso era nato a Milano nel 1950. A chiarire le cause del decesso dell'ex parlamentare lombardo è stato un altra figura centrale della storia recente della destra italiana, ossia l'ex ministro della Difesa Ignazio La Russa, che sempre mediante Facebook ha scritto quanto segue: "È mancato colpito da infarto ANTONIO CARUSO Avvocato, senatore della repubblica, tra i fondatori di fdi e mio grandissimo amico fraterno di sempre. Chi lo ha conosciuto di persona non lo dimenticherà così come in parlamento resterà la sua opera di patriota e di presidente della commissione giustizia". Caruso, tra i vari incarichi ricoperti, ha fatto anche parte del Comitato deputato ad occuparsi del trattato riguardante la zona di Schengen. Sono arrivate anche le sentite condoglianze dei vari coordinamenti territoriali della formazione politica in cui Caruso ha limitato.