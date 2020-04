Freddo in esaurimento, l'anticiclone africano riporta bel tempo e clima mite

Poco più di 24 ore in compagnia di aria fredda da nord che ci ha fatto riassaporare leggere sensazioni invernali destinate a concludersi velocemente: l'anticiclone africano è pronto a tornare sulla scena italiana riportando tempo stabile e temperature pienamente primaverili.

Azione fredda in esaurimento

Si torna al caldo, quindi: dopo il veloce passaggio di un fronte freddo nord-europeo arrivato ieri, le condizioni meteo torneranno molto più tranquille con il passare delle ore. Come mostra il satellite, l'Italia appare sgombra da nubi ma le correnti sono ancora settentrionali: il risveglio di questa mattina è stato piuttosto fresco (se non freddo) su gran parte delle regioni con minime quasi ovunque inferiori alle medie del periodo.

Ancora per oggi, comunque, l'azione di freddi venti da nord si farà sentire anche di giorno con temperature massime ancora contenute nonostante cieli sereni o poco nuvolosi dalle Alpi alla Sicilia.

Torna l'anticiclone

La colonnina di mercurio, però, è destinata a tornare verso l'alto già da domani quando si chiuderà il "rubinetto" freddo: un nuovo anticiclone si distenderà dall'Africa su tutto il Mediterraneo riportando la stabilità dei giorni scorsi e, con essa, un nuovo aumento termico: se le massime saranno comprese fra i 19 gradi del Sud ed i 21-22 del Nord, Bolzano, ad esempio, schizzerà nuovamente fin verso i 26 gradi.

Come sottlineano gli esperti, la mitezza ritrovata l'avremo ancor di più da venerdì e per tutto il week-end perché le correnti d'aria ruoteranno con maggior forza dai quadranti meridionali. Si farà sentire il classico alito africano su tutta Italia con massime praticamente superiori ai 20 gradi ovunque. Attenzione, però, alle ore notturne, quando farà ancora piuttosto fresco al Nord e sulle zone interne del Centro grazie ai cieli sereni che consentiranno una notevole escursione termica: su queste aree, le minime toccheranno temperature comprese tra 5 e 10 gradi.

Evoluzione incerta

L'alta pressione dovrebbe tenerci compagnia anche durante il fine settimana con un'incognita relativa domenica, quando si avvicinerà da ovest un'area di bassa pressione che potrebbe condizionare il meteo del Nord-ovest e della Sardegna con molte nubi e qualche pioggia. Continuerebbe il bel tempo, invece, sulle altre zone d'Italia.

Serio peggioramento?

Volgengo lo sguardo all'inizio della prossima settimana, tra lunedì e martedì potrebbe esserci il ritorno a piogge più estese su gran parte del Paese in trasferimento dal Nord alle regioni centro-meridionali. Mancano, però, ancora alcuni giorni ed i modelli matematici non hanno ben inquadrato l'esatta traiettoria del maltempo. Saranno, come sempre, necessari nuovi aggiornamenti.