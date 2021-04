La Pasqua sarà gelata: crollo delle temperature

Anche quest'anno tradizione rispettata: il meteo a Pasqua sarà caratterizzato da maltempo ed un netto calo delle temperature che sarà più avvertito al Centro-Nord con 10-12 gradi in meno rispetto ai valori attuali.

Situazione attuale

Come mostrano le immagini del satellite, l'Italia è ancora protetta da un campo di alta pressione africana che ci tiene compagnia da ormai una settimana. Le conseguenze le abbiamo viste tutte: cieli sereni per tutto il giorno e temperature massime ampiamente fuori stagione con valori ben oltre i 20 gradi, tipici di fine aprile e maggio. Ancora per oggi, le condizioni meteo si manterranno da primavera inoltrata con valori addirittura fino a 26-27 gradi al Centro-Nord ed in città come Torino, Milano, Padova, Bologna e Firenze, giusto per fare qualche esempio. In questi casi siamo anche di 10 gradi oltre la norma. Caldo, ma più moderato, anche al Sud con massime intorno ai 20-21 gradi grazie all'azione mitigatrice del mare ancora freddo dopo la stagione invernale.

Il maltempo di Pasqua

Come dicono gli esperti, la situazione subirà un drastico cambiamento tra sabato e domenica per un doppio attacco: da un lato, un fronte atlantico riporterà nubi e piogge al Centro-Nord ed un rientro delle temperature massime nei valori del periodo; dall'altro, aria molto fredda in arrivo da est andrà ad interagire con la perturbazione provocando anche un netto calo termico fino a 10-12 gradi ed una nuova sensazione invernale. Il freddo sarà acuito anche da forti venti di Tramontana e Grecale che spazzeranno la Penisola. È vero che si dovrà stare in casa ma torneremo a vivere un assaggio d'inverno fuori stagione.

Cosa accadrà a Pasquetta

Se per Lunedì dell'Angelo avremo iniziali condizioni di tempo buono su gran parte d'Italia ma con il Sud alle prese ancora con nubi ed acquazzoni sparsi, dalla seconda parte della giornata ecco in arrivo un nuovo peggioramento addirittura dal Polo Nord che, dopo aver attraversato mezza Europa, si getterà sul Mediterraneo provocando temporali, grandinate ed un'intensa fase di maltempo. La neve tornerà a far visita alle Alpi dove tornerà a cadere dai 700 metri di quota. Più colpite dal maltempo, inizialmente, le regioni di Nord-Ovest ma in successiva estensione alla regioni tirreniche ed al Sud. Insomma, chi pensava che la strada fosse spianata verso l'estate si sbagliava.

Tendenza successiva

Cosa accadrà dopo? Oltre i 7 giorni è sempre bene non avventurarsi, l'affidabilità delle previsioni cala drasticamente al di sotto del 50%. In ogni caso, i modelli meteo vedono un aprile dinamico con alternanza di bel tempo e fasi con piogge ed acquazzoni ben distribuiti sul territorio. Lo spetto di un nuovo anticiclone africano, per adesso, sembra lontano.