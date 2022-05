Il freno a mano, il bimbo a bordo, la discesa: così l'auto ha travolto i piccoli nell'asilo

Un bambino è morto e altri cinque, di cui uno grave, sono rimasti feriti nell'asilo de L'Aquila dove un'auto si è schiantata all'improvviso per cause ancora da accertare. In queste ore gli investigatori stanno raccogliendo le testimonianze ed effettuando i rilievi del caso per effettuare una ricostruzione di quanto accaduto. Dalle prime indiscrezioni che trapelano dal luogo dell'incidente sembrerebbe che a bordo della vettura, che si trovava parcheggiata senza il conducente a bordo, si trovasse un bambino.

La vettura era di proprietà della mamma di uno dei bambini che frequentavano l'asilo di Pile, che come sempre era andata a scuola a prendere il più piccolo dei suoi figli. L'altro, invece, era rimasto nell'auto parcheggiata in discesa nei pressi dell'istituto. Una prassi comune a molti genitori, che stavolta si è trasformata in tragedia. Secondo le prime testimonianze raccolte sul posto la donna avrebbe lasciato nella vettura, una Volskwagen Passat, il figlio più grande, di 8-10 anni circa e, questa l'ipotesi, il bambino sarebbe riuscito a togliere il freno a mano. Al momento questa è solo un'ipotesi, che dovrà essere confermata dalle successive indagini. Non è escluso un guasto all'impianto frenante.

Trovandosi in discesa, la vettura ha preso rapidamente velocità e quando si è schiantata contro la cancellata della scuola non ha dato scampo ai piccoli che in quel momento si trovavano a giocare nelle vicinanze del confine del cortile scolastico. I soccorritori hanno dovuto liberare nel più breve tempo possibile alcuni bimbi rimasti incastrati tra il vano motore dell'auto e la cancellata. Sul posto, per accertamenti, il procuratore Stefano Gallo che sta ascoltando i vari testimoni alla presenza di Monia Lai, dirigente scolastico dell'istituto comprensivo Mazzini di cui fa parte la scuola.

Sono emersi anche alcuni dettagli sulla piccola vittima del tragico incidente. Si tratterebbe di un bambino di 4 anni, nato nel 2008, anno di nascita anche del bambino rimasto gravemente ferito. Il piccolo è stato trasportato in ospedale a Roma con una eliambulanza e si trova ora in prognosi riservata.