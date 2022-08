"Per la fretta di svuotare Lampedusa...". Caos Viminale sui trasferimenti

Nelle ultime ore, l'hotspot di Lampedusa è tornato a superare le 800 presenze al suo interno a causa di un grande numero di migranti che si sta riversando sulle sue coste da venerdì. I trasferimenti finora effettuati non sono riusciti a sopperire agli sbarchi, che si susseguono con costanza, mettendo a dura prova anche le forze dell'ordine, costrette a un lavoro extra per gestire l'ondata di sbarchi. La scorsa notte, un gruppo di circa 430 migranti è stato portato via da Lampedusa a bordo del traghetto Pietro Novelli che il Viminale ha preso in affitto per vuotare l'hotspot. Ma in questo modo il problema viene solo spostato e non risolto, come denuncia la segreteria provinciale di Trapani del sindacato Italia Celere. È a carico dell'ufficio immigrazione di Trapani che andranno gli oltre 400 che sono sbarcati questa mattina Mazara del Vallo, provenienti da Lampedusa.

I trasferimenti da un punto all'altro dell'Italia non possono essere la soluzione del problema: " Oggi trasferimento da Lampedusa di 429, di cui 320 richiedenti protezione internazionale, che verranno subito smistati in C.A.S fuori provincia/regione; 27 MSNA che verranno affidati a strutture per minori; 82 soggetti 'espellibili/respingibili' già tutti fotosegnalati a Lampedusa, che verranno assoggettati ad espulsione/respingimento e ordine del questore ". Una situazione che va a generare maggiore caos di quello già esistente, che semplicemente viene delocalizzato da Lampedusa ad altre località. Ma i trasferimenti effettuati in questo modo, espongono l'Italia ad azioni legali a opera degli stessi migranti, come sottolinea la sezione provinciale di Trapani di Italia Celere: " A nostro avviso, la cura è peggio della malattia, in quanto contro questi respingimenti emessi a Trapani sarà facile proporre e vincere un eventuale ricorso, poiché sono provvedimenti emessi dal questore di una provincia diversa da quella in cui è avvenuto lo sbarco: dlgs 286/98 art.10 comma 2 lett. a) e b). Tutto questo per la fretta di svuotare Lampedusa ".

La gestione degli sbarchi da parte del Viminale appare sempre più caotica e improbabile, oltre che problematica. Con questo modus operandi, l'Italia rischia di emettere provvedimenti inutili, in quanto va a forzare il principio di competenza territoriale. Questo perché a sinistra non si vuole ammettere che un flusso di migranti irregolari così elevato non è sostenibile dalle istituzioni e dalla macchina organizzativa che, per altro, nel nostro Paese da tempo risulta anche essere azzoppata da politiche di gestione scellerate.