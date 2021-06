Furgone contro tir sulla A21: 5 morti

Cinque persone sono morte in un drammatico incidente stradale tra un furgone e un tir in provincia di Piacenza. Tra le vittime ci sono tre italiani e due stranieri ma, al momento, non si hanno informazioni precise sulle rispettive identità. Secondo una indiscrezione di Repubblica.it si tratterebbe di 5 operai in età compresa tra i 20 e i 40 anni. Anche la dinamica dello schianto è ancora poco chiara. Certo è, invece, che nonostante l'intervento tempestivo del 118, e di un elisoccorso, nessuno dei feriti è sopravvissuto.

L'incidente

Stando a quanto si apprende da Piacenzasera.it, l'incidente sarebbe avvenuto attorno alle ore 17.30 di giovedì 3 giugno, lungo la bretella di collegamento tra Fiorenzuola e l'autostrada A21, all'altezza di Polignano di San Pietro in Cerro, in provincia di Piacenza. Secondo una primissima e sommaria ricostruzione dell'accaduto, il furgone - un Fiat Doblò - avrebbe impattato violentemente contro il tir nel tratto autostradale in cui il traffico era rallentato a causa di un incidente avvenuto in precedenza. Un impatto violentissimo, a seguito del quale il mezzo è andato completamente distrutto.

I soccorsi

Sul posto sono intevenuti i soccorsi del 118, con l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Fiorenzuola e l’autoinfermieristica di Roveleto, insieme ai vigili del fuoco di Fiorenzuola. Qualche minuto più tardi, sarebbe atterrato anche un elisoccorso proveniente da Parma ma, purtroppo, invano. Per le persone che si trovavano a bordo del furogone non c'è stato nulla da fare: sono tutte morte sul colpo. A quanto pare, si tratterebbe di cinque operai, tre dei quali tre italiani e due stranieri, in età compresa tra i 20 e i 40 anni.

La dinamica della tragedia è al vaglio della Polizia Stradale. Inevitabili le ripercussioni sulla circolazione stradale: l'ingresso di Fiorenzuola della diramazione A21 è stato temporaneamente chiuso al traffico.