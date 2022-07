Partite per le vacanze? Ecco come evitare i furti in casa

Sono moltissimi gli italiani che in queste settimane lasceranno la loro casa per raggiungere luoghi di villeggiatura. Il pericolo è quello che malintenzionati possano approfittarne per entrarvi e rubare quanto più possibile. Per questo motivo la Polizia ha deciso di fornire ai cittadini alcuni consigli utili per evitare spiacevoli soprese al loro ritorno dalle vacanze. Sul sito delle forze dell'ordine e su vari social è quindi possibile leggere suggerimenti e guardare video esplicativi.

Controllate porte e finestre prima di partire

Il consiglio principale rimane quello di assicurarsi, prima di partire, che tutti gli infissi e le porte d'ingresso siano chiusi completamente ed evitare di dare informazioni sui propri spostamenti sui social, come Facebook e Instagram. Meglio non rispondere a commenti di amici e parenti informandoli per filo e per segno del nostro itinerario e della data di ritorno in città, qualcun altro potrebbe approfittarne per scegliere il momento migliore per fare irruzione nella nostra casa abbandonata, senza correre il rischio di essere sorpreso dal proprietario. Se abbiamo dei vicini di casa non dimentichiamo di avvertirli della nostra partenza, in questo modo potrebbero fare attenzione a qualsiasi rumore strano possa provenire dal nostro appartamento in nostra assenza e, nel caso, allertare subito le forze dell'ordine.

Come vi avevamo raccontato pochi giorni fa "piccoli oggetti possono essere lasciati sulla porta d'ingresso e controllati i giorni successivi da potenziali ladri per essere sicuri che nessuno li abbia spostati o rimossi" . Molto utilizzata la tecnica del fermaglio. Un vicino potrebbe gentilmente ritirare la nostra posta, così da far credere a possibili ladri che la casa non sia disabitata. Sarebbe meglio evitare di lasciare all'interno della nostra abitazione grosse somme di denaro in contanti, gioielli, preziosi e oggetti di valore.

Fotografare gli oggetti di valore

Prima di partire potrebbe essere utile fotografare ciò che abbiamo di prezioso, così, in caso di furto, poter fornire l'immagine alla polizia al momento della denuncia. Le nostro foto verrebbero quindi inserite nella 'bacheca online', ovvero il portale pensato dalla polizia per rendere più facile ai legittimi proprietari la ricerca tra i beni sequestrati dagli agenti a seguito di indagini, e poterli riavere in tempi più brevi. Ovviamente, per non facilitare il lavoro dei ladri, la polizia consiglia sempre di installare porte blindate, sistemi di videosorveglianza e antifurto.

Quando rientriamo dalle vacanze ricordiamoci di non entrare in casa se troviamo la porta d'ingresso aperta, socchiusa, o chiusa dall'interno. Prima chiamiamo subito la polizia o i carabinieri: i malintenzionati potrebbero ancora essere all'interno della nostra abitazione e, oltre alla rapina, potremmo rischiare anche un'aggressione. Se il nostro appartamento è stato messo a soqquadro, come ci viene consigliato dalla polizia, non tocchiamo nulla, così da non rischiare di compromettere le indagini degli investigatori. Ci potrebbero essere delle impronte su vari oggetti che possono aiutare gli agenti a risalire a chi ha commesso la rapina. In caso di dubbi, il consiglio ultimo della polizia è quello di chiamare sempre il 112.