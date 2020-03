La gaffe di Lilli Gruber: "Prof Galli? Il 'cosiddetto esperto'..."

Il professor Massimo Galli, primario infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, nella puntata di Otto e mezzo di ieri è diventato un "cosiddetto esperto, tecnico, virologo".

È questa l'espressione usata da Lilli Gruber per introdurre il suo ospite, al quale, poi, leu ha rivolto alcune domande sul coronavirus. "Anche lei pensa che saremo migliori dopo questa emergenza? E soprattutto quando la supereremo? Perché nessuno si azzarda naturalmente di fare una previsione, anche se oggi qualcuno ha ipotizzato che per l’estate potremmo esserne fuori. Lei cosa dice?" , ha chiesto la conduttrice. Galli, dapprima, si è augurato "con tutto il cuore" che si esca dall'emergenza causata dal Covid-19 "per questa estate" e, poi, non si è lasciato sfuggire un sottile rimprovero alla Gruber per l'infelice presentazione. "Lei ha utilizzato un termine divertente, il ‘cosiddetto esperto’, non me ne offendo affatto, ma su una malattia di questo genere, completamente nuova, il termine ‘cosiddetto’ è corretto" , ha sottolineato mostrando bonariamente un certo disappunto, mentre la Gruber ha risposto con un sorriso beffardo. L'infettivologo, poi, ha aggiunto: " Ne sappiamo veramente molto poco e forse molti di noi dei ‘cosiddetti esperti’ quasi reali e magari non tanto reali ne abbiamo anche parlato talvolta a sproposito. Qualcuno sicuramente l’ha fatto". Nei suoi 42 anni di carriera Galli ha detto di non aver mai visto nulla di simile " ma non è niente di originale da dire, è sotto gli occhi di tutti che questa cosa sia fuori dall’ordinario". Il professore si è augurato di potersi occupare ancora dell'emergenza coronavirus "e di avere in questo anche gli italiani che fanno la stessa cosa". Perché una cosa è certa: se non ci mettiamo d’impegno tutti i tempi non saranno brevi", ha concluso il primario dell'ospedale Sacco.